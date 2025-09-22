Fin octobre, avant de fermer pour cinq ans, le Centre Pompidou va accueillir la plus grande fête de son histoire

Une noce qui se déploiera dans tous les coins et tubes du bâtiment, et à tous les fuseaux horaires du week-end.

On vous le promet, après plusieurs faux départs, cette fois-ci, c’est la bonne ! Dans le cadre du Hors-les-Murs d’Art Basel, le Centre Pompidou accueillera les 22, 24 et 25 octobre une ultime fête avant sa fermeture pour cinq ans de travaux. La direction artistique de cette célébration pluriartistique sera assurée par le label Because, qui fête ses 20 ans cette année. Une noce qui se déploiera dans tous les coins et tubes du bâtiment, et à tous les fuseaux horaires du week-end. « La plus grande fête jamais organisée au Centre Pompidou », fanfaronnent les orgas.

Une prog pluriartistique bigarrée

Pour la bande-son, Because a forcément pioché dans son catalogue ou son entourage, tous styles et époques confondus, pour un résultat qu’on qualifiera de bigarré. À la file indienne, on citera les passages de Christine & the Queens, de la queen du shatta Maureen, des garageux perpignanais Limiñanas, de la nouvelle tête du R’n’B Rnboi, d’un Sébastien Tellier sur le retour, de Shygirl, mais aussi de Camille, Catherine Ringer des Rita Mitsouko, Keziah Jones et Selah Sue. P.S. : que Because ne se prive pas de programmer Oklou, passeuse pionnière de l’hyperpop à la française et autrice, chez eux en début d’année, de Choke Enough, l’un des disques de l’année.

Pour la fréquence électronique, Because s’est maqué avec le label ami Ed Banger, invitant le chef de bande Pedro Winter pour un B2B avec Erol Alkan, Tatyana Jane pour un set bass music, Mayou Picchu ou encore les Belges de 2manydjs.

Et à côté de la musique, Pompidou a annoncé une floppée d’événements : une inauguration du week-end le 22 avec une grande fresque pyrotechnique de l’artiste Cai Guo-Qiang qui illuminera les tuyaux de la façade, un roller disco géré par la mythique boîte de la Main Jaune, une installation artistique de Thomas Bangalter des Daft Punk, un espace dédié à l’arche Jolie Garce Club de Shay, une projection du live « IRIS » de Justice ou encore diverses projections et masterclasses. Et à la fin du week-end, il faudra dire au revoir à Beaubourg pour les cinq prochaines années.

Quand ? les 22, 24 et 24 octobre 2025.

Où ? Centre Pompidou, Place Georges-Pompidou, Paris 4e.