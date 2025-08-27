Le plus grand bar à cocktail de Paris revient pour une 9e édition

Après le bruit des vagues synonyme de vacances, voilà que celui du shaker signe la reprise ! Toujours attenant au salon Whisky Live Paris, abrité sous le vaste auvent de la Grande Halle, la Cocktail Street revient pour une 9e édition avec toujours la même ambition : vous faire découvrir différents alcools par le prisme de décoctions savantes. L’accent n’est donc pas mis sur les mixologues invité(e)s mais plutôt sur les marques (de gin, de rhum…) utilisées sur plus de 50 comptoirs éphémères.

© Cocktail Street

Le meilleurs de la street food

Outre des verres d’eau, il va falloir penser à manger quelque chose entre les dégustations ! Ça tombe bien, c’est le Food Market qui s’occupe de la curation du solide et ça ne rigole pas. Ainsi, cette année, chaque jour un chef (tant pis pour la parité…) proposera un plat inédit en accord avec un cocktail. Guettez donc la création de Thomas Chisholm (Chocho) le samedi, d’Adrien Cachot (Vaisseau) le dimanche et de Wilfried Romain (Lava) le lundi. Sinon, vous pourrez piocher dans douze comptoirs de street food bien aimés de nos services : Haïkara, Mehmet, Will’s Deli, Bang Bang… L’entrée est libre, vous ne payez que chaque conso.

Quand ? Samedi 27 septembre de 12h30 à 00h, dimanche 28 septembre de 12h30 à 22h, lundi 29 septembre de 10h à 20h.

Où ? La Grande Halle de la Villette, 211 avenue Jean-Jaurès, Paris 19e.

Combien ? Entrée libre. Cocktail : 8 €. Assiettes : entre 5 et 20 €