Le plus grand salon de vins nature italiens revient à Paris

Pour la 5e année, Vini di Vignaioli, le salon des vignerons italiens, revient à Paris du 5 au 6 décembre. Et ça veut dire Noël avant l’heure pour les amateurs de vins vivants, de terroir de caractère et de cépages autochtones. Les vastes volumes industriels de l’espace Paradis permettent d’accueillir encore plus d’exposants : plus de 70 vignerons représentant quasiment toutes les régions de la Botte débarquent avec quilles et bagages. Armés de votre verre, vous allez pouvoir déguster des nectars nature de la famille Bellotti du domaine Cascina degli Ulivi en Ligurie ou d’Elena Pantaleoni de La Stoppa en Emilie-Romagne... Une partie du salon est aussi dédiée aux délices solides proposés, là encore, par des petits artisans comme des fromages des Abruzzes de Gregorio Rotolo, des panettones et des taralli...

Quoi ? Vini di Vignaioli

Où ? Espace Paradis. 7, rue du Paradis - 75010 Paris

Quand ? 5 et 6 décembre 2021. Dimanche : 11h à 19h ; lundi : 10h à 18h

Combien ? Entrée à 15 €