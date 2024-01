Le Point Éphémère fête ses 20 ans avec une soirée gratos peuplée d’artistes gros calibre passés là-bas

Au bout de 20 ans, c’est sans doute trop tard pour changer de nom : le Point Éphémère, l’iconique espace culturel qui squatte depuis 2004 un ancien magasin Point P pour proposer concerts, ateliers et mille autres choses sur les rives du canal Saint-Martin, a annoncé une soirée le 20 janvier pour célébrer sa double décennie.

Un anniversaire qui se fêtera en famille avec option all stars s’il vous plaît. Tout au long de la soirée, quelques-uns des habitués du lieu viendront échauder la scène : Bertrand Burgalat, dandy roi du label Tricatel, attifé pour l’occasion du combo A.S. Dragon, avec qui il était passé en… 2005 ; le quintet Bryan’s Magic Tears et ses sons made in Madchester aussi jouissifs qu’un Fergie Time ; ou le duo Moïse Turizer, dont les entêtantes teintes post-punk électroniques ont de quoi rouvrir la mer Rouge en deux. En attendant le reste de la prog, on nous signale un livre spécial 20 ans tricoté avec le classieux mag Kiblind – pas mal si vous êtes en retard sur vos cadeaux.

© Joséphine Peeters Photographie

Un bouquin pour revenir sur l’histoire d’un lieu incontournable du Paris estival, avec sa ligne de buveurs de bière le long du canal, toujours un peu lente à s’écarter pour laisser passer les camions de pompiers de la caserne d’à côté. Au-delà des ateliers, marchés et autres conférences, ce sont surtout avec ses concerts que l’ancien dock s’est fait remarquer, en programmant une tripotée d’artistes (majoritairement rock) ayant tout pété par la suite – coucou Adele, Animal Collective, St. Vincent, King Krule, Sonic Youth, Ty Segall, Christine & the Queens, Macklemore, Wet Leg ou Idles. Vivement la suite !

Quand ? samedi 20 janvier 2024.

Où ? Point Ephémère, 200 quai de Valmy, Paris 10e.

Combien ? entrée libre.