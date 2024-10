Le pop-up de rêve : notre meilleur resto 2023 invite notre meilleur resto 2024 !

S’il y avait un Time Out Food & Drink Award de la rencontre de l’année, on aurait là un gagnant indiscutable ! Le 27 octobre, Manon Fleury, Laurène Barjhoux et toute la fine équipe de Datil (Time Out Food & Drink Award de la meilleure table 2024) partent — pour un soir seulement — cuisiner chez James Edward Henry et Shaun Kelly du Doyenné (Time Out Food & Drink Award de la meilleure table 2023) !

Cette adresse, nichée au fond de l’Essonne, installée dans les anciennes écuries du château de Saint-Vrain, se trouve bien loin du Marais parisien où s’est installée Manon Fleury mais apparaît comme un écrin évident pour sa cuisine végétale et sensible. La cheffe va pouvoir piocher dans le potager qui entoure le resto (cultivé par James lui-même) pour réaliser ses recettes. Difficile de faire plus court comme circuit ! Comptez 135 € — et une bonne heure de trajet — pour ce moment de grâce.

Où ? 5 rue Saint-Antoine, 91 Saint-Vrain

Quand ? Le 27 octobre

Réservation ici

