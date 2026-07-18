© Arthur Puyplat | Le PSG dévoile une nouvelle collection avec l’une des marques les plus prometteuses de la mode parisienne

Après une première collaboration remarquée, le PSG et Pièces Uniques remettent ça avec une nouvelle capsule attendue en 2027, entre mode parisienne, influences japonaises et pièces déjà très convoitées.

« Née en banlieue parisienne en 2016 et déployée à force d’envie et de débrouillardise », comme elle se présente elle-même, la marque Pièces Uniques propose une mode masculine contemporaine et cosmopolite. Marquée par les influences de son fondateur, Edmond Luu, récompensé en 2024 par le prestigieux Prix Pierre Bergé de l’ANDAM (Association nationale pour le développement des arts de la mode).

© Arthur Puyplat Le PSG dévoile une nouvelle collection avec l’une des marques les plus prometteuses de la mode parisienne

Un label également validé par le PSG, qui a collaboré une première fois avec la marque au moment du Nouvel An lunaire 2026. Pour créer une collection capsule pensée comme « un pont entre les cultures », mettant en avant les communautés asiatiques à Paris, comme l’a confié le designer à NSS à l’occasion d’un drop à Tokyo.

Pour l’occasion, la collection s’est étendue à cinq pièces, dont certaines s’inspirent des uniformes des écoliers nippons. Mais cette collaboration réussie ne s’est pas arrêtée en si bon chemin. Car la marque a dévoilé, en ce début de mois de juillet, le lookbook de sa collection printemps-été 2027, intitulée « Palette of Memories ». Incluant également une collection capsule PSG x Pièces Uniques.

© Arthur Puyplat Le PSG dévoile une nouvelle collection avec l’une des marques les plus prometteuses de la mode parisienne

Celle-ci étant attendue pour 2027, elle pourrait bien encore nous réserver quelques surprises. Mais on a déjà reconnu certaines des pièces qui ont fait le succès de la collaboration dans de nouveaux coloris. Qui devraient être convoités aussi bien par les fans de mode que de foot.