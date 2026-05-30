© PSG | Le PSG fêtera son titre européen ce dimanche entre le Champ-de-Mars et le Parc des Princes

Le PSG fêtera son deuxième sacre en Ligue des champions ce dimanche 31 mai à Paris. Après une nuit de liesse parfois tendue, les joueurs présenteront leur trophée au Champ-de-Mars avant un passage à l’Élysée et une soirée au Parc des Princes.

Il aura fallu attendre les tirs au but, mais Paris tient son deuxième sacre européen. Vainqueur d’Arsenal en finale de Ligue des champions (1-1, 4 tab 3), le PSG de Luis Enrique a conservé son titre au terme d’une soirée qui a aussitôt embrasé la capitale. Au Parc des Princes, où la rencontre était retransmise sur six écrans géants devant des tribunes pleines, comme dans plusieurs quartiers de Paris, les scènes de fête ont toutefois été émaillées de tensions.

Ce dimanche 31 mai, le club prolongera les célébrations avec une journée en trois actes : bain de foule au Champ-de-Mars, passage protocolaire à l’Élysée, puis retour au Parc des Princes.

Premier rendez-vous au pied de la tour Eiffel, où le public pourra accéder au Champ-de-Mars dès 14h. Les joueurs parisiens y présenteront le trophée de la Ligue des champions face aux supporters, sur un site configuré pour accueillir entre 85 000 et 90 000 personnes. Avant leur arrivée, des animations et des performances musicales rythmeront l’après-midi.

À 18h10, l’équipe sera reçue à l’Élysée pour une séquence réservée aux invités et aux médias accrédités. Pas de bain de foule ici, mais un passage obligé pour saluer un titre historique pour le football français.

La fête reprendra ensuite au Parc des Princes. Les abonnés recevront gratuitement un billet dans la matinée, disponible automatiquement depuis leur compte billetterie. Les dernières places seront mises en vente pour les membres MyParis Premium. L’ouverture des portes sera prévue à 19h30.

Côté accès au Champ-de-Mars, quatre entrées seront mises en place : place Joffre et rue de Belgrade depuis l’avenue de la Bourdonnais, puis place Joffre et avenue du Général-Détrie depuis l’avenue de Suffren. Des points d’eau seront installés sur place et les gourdes fermées seront autorisées. Pour éviter de transformer la célébration en épreuve de fond, mieux vaudra consulter les infos d’Île-de-France Mobilités avant de se lancer.