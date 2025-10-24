Paris

Inscrivez-vous

Paris

Actualités

Le PSG invite l’art contemporain au Parc des Princes avec une œuvre éphémère à l’occasion d’Art Basel

Mais le foot, c’est pas déjà de l’art ?

Écrit par
Smael Bouaici
Georges Rousse au Parc des Princes
DR
Publicité

Trônant déjà sur le toit d’Europe, le Paris Saint-Germain renforce son image de marque avec une nouvelle incursion dans le monde de l’art contemporain à la faveur d’un partenariat avec Art Basel Paris. Après les maillots personnalisés de Françoise Pétrovitch l’an passé, le photographe Georges Rousse s’est rendu au Parc des Princes et a transformé l’espace sous la tribune Boulogne en mini-galerie.

Jouant avec la perspective, l’artiste a imaginé un hexagone rouge sur un fond bleu, dans le ton des couleurs du club, qui s’étend sur plusieurs dimensions pour une installation minimaliste qui va bien avec le brutalisme du Parc des Princes. Une série limitée de 10 photographies originales signées et numérotées sera ensuite mise en vente.

Dans le cadre de cette collab avec Art Basel, le PSG a également inauguré cette semaine “un terrain omnisport revitalisé” à Tremblay-en-France avec l’artiste Futura 2000, et le club tiendra un stand du 24 au 26 octobre au Grand Palais avec deux produits exclusifs (un t-shirt et un crew neck) en vente pour celles et ceux qui préfèrent les artistes du ballon rond.

Vous aimerez aussi
Vous aimerez aussi
Publicité
Back to Top

A propos de nous

Nous contacter

L'offre Time Out

Plan du site
© 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.