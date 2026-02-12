Le PSG se met à la course à pied et organise un run géant dans Paris au mois de juin

Les run clubs ont la cote en ce moment ! Nouvelle preuve avec l’arrivée du PSG Running, un programme dédié à la course à pied tout juste lancé par le club parisien et qui s’étalera tout au long de l’année.

Le PSG a fait plusieurs annonces le 12 février, avec l’ouverture de run clubs à l'étranger, dont un à Londres, l’arrivée du PSG Run Club sur l'appli Strava à partir du mois de mars, et la nomination de son ambassadeur pour le running, la légende du fond et demi-fond, le quadruple champion olympique Sir Mo Farah.

Des runs communautaires, activations locales et défis digitaux sont aussi prévus tout au long de l'année, tandis que le grand rendez-vous aura lieu le 28 juin avec le retour du We Run Paris, après une première édition en 2023 qui avait attiré 10 000 personnes. Le parcours promènera les runneurs dans l’Ouest parisien sur 10 km avant une arrivée devant le Parc des Princes ! Des courses pour les enfants sont aussi prévues autour du stade.

Les inscriptions sont ouvertes à partir du 16 février pour les abonné(e)s du PSG et les membres MyParis Premium, et à partir du 23 février à 10h pour le grand public, sur le site de We Run Paris.