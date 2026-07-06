Le rappeur Oli va squatter le Grand Palais tout l’hiver avec son “Musée imaginaire”

Le rappeur Oli installe son Musée imaginaire dans les galeries du Grand Palais à partir du 2 décembre 2026, après avoir marqué Toulouse il y a un an maintenant. La moitié du duo Bigflo & Oli a pensé cette exposition comme une plongée dans son cerveau : entrer dans un musée, c’est entrer dans la tête de l’artiste.

Pour l'occasion, Oli s'est associé au célèbre directeur artistique Jérôme Sans pour imaginer une scénographie unique. Sur près de 1 300 m², le parcours ressemble à un immense cabinet de curiosités étalé sur trois étages avec une centaine d’œuvres d'art contemporain, des pièces de mode, des affiches de cinéma et des fresques de graffiti.

Au fil des salles, Oli déballe ses archives personnelles, ses obsessions visuelles et des objets qui racontent ses racines franco-algériennes et argentines. Le parcours cache même un vrai studio d'enregistrement, accompagné d’une bande-son immersive. Bref, ce sera l'expo idéale pour se réchauffer quand les températures vont chuter.

Où ? Grand Palais, Paris 8e.

Quand ? Du 2 décembre 2026 au 21 février 2027.

Combien ? Billetterie à venir.