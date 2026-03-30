Le Red Star FC organise un stage de Pâques pour les 6-12 ans à Saint-Ouen

Du 20 au 24 avril à Saint-Ouen, le Red Star FC accueille les 6-12 ans pour un stage de Pâques avec, au programme, une journée dans les coulisses de l'équipe professionnelle.

Le Red Star FC ouvre ses portes aux jeunes footballeurs et footballeuses pour les vacances de Pâques. Du 20 au 24 avril 2026, le club de la banlieue nord accueille les enfants nés entre 2014 et 2020 (licenciés ou non) pour cinq jours d'entraînement intensif au Stade Joliot-Curie, à Saint-Ouen, moyennant 150 euros.

Sur le terrain, les jeunes travailleront, de 9h30 à 16h30, avec les éducateurs du club selon la progression pédagogique du Red Star. Exercices techniques, oppositions et mini-tournois composeront le quotidien. Le point culminant de la semaine ? Une immersion au centre d'entraînement de l'équipe pro, entre découverte des lieux et échanges avec les joueurs.

Côté logistique, le club fournira le matériel, le déjeuner et le goûter. Les participants n'auront qu'à glisser dans leur sac une tenue de rechange, un k-way et une gourde.

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Les inscriptions sont ouvertes en ligne ici.