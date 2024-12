Le restaurant japonais adoré de Taylor Swift vient mettre le feu à Paris

Une plaque qui grésille, un chef qui jongle avec ses spatules, fait jaillir des flammes et griller des légumes ou des tranches de viande. Voilà — en résumé — le principe du teppanyaki, ce spectacle gastronomique américano-japonais apparu dans les années 1960 mais qui s’acclimate parfaitement à l’ère Instagram.

L’inventeur du concept ? Feu Hiroaki Aoki, père de Steve Aoki (oui, le DJ de stade des années 2010) avec sa chaîne Benihana. Créée en 1964 à New York, ce resto compte une centaine d’adresses dans le monde où se sont pressées toutes les stars, des Beatles à Taylor Swift (la marque apparaît même dans Le Loup de Wall Street). Et à partir du 12 novembre, Benihana débarque à Paris.

Un restaurant classieux aux murs à craquelures d’or dans la chic rue Saint-Honoré offrant deux étages, deux ambiances. Les planchas japonaises se déploient au 1er, où les dîneurs peuvent choisir entre une douzaine de formules pour s’en mettre plein les yeux et le bide, s’échelonnant entre 25 € (100 % légumes) et 160 € (avec du wagyu). Au rez-de-chaussée, les flammophobes seront rassurés d’apprendre que le chef David Coulomb leur proposera sushis et makis.

Où ? 163 Rue Saint-Honoré, Paris 1er

Quand ? À partir du 12 décembre, tous les jours au déjeuner et au dîner.