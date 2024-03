Le restaurant japonais le plus fou de Paris ouvre le 5 mars

Attention, voici un casting encore plus zinzin que l'apparition de Martin Mystère chez les Totally Spies ! À partir du 5 mars, le palace Cheval Blanc s'offre un nouveau restaurant en plus de Plénitude, du Tout-Paris et de Langosteria.

© Caroline Dutrey

Baptisé Hakuba (qui peut se traduire par "cheval blanc qui porte chance", bien trouvé !) et installé dans l'écrin boisé de l'ex-Limbar, l'adresse vise très haut. Le menu omakase 100% nippon va ainsi être orchestré par Takuya Watanabe (Jin, Takuto), l'un des tout meilleurs maîtres sushi de Paris. Mais ce n'est pas tout, car les saveurs des sushis, gunkans et autres sobas qui seront servis vont être encore rehaussées par les touches du chef triplement étoilé Arnaud Donckele ! Le sucré n’est pas oublié puisqu’il est confié au chef pâtissier surdoué Maxime Frédéric qui proposera moshi minute et patisseries au riz noir... Le tout convolera avec les accords mets et sakés choisis par le sommelier Emmanuel Cadieu.



Autant dire qu'on nage en pleine stratosphère gastronomique. Mais ce repas, presque un rituel, qui s'annonce d'une immense finesse, ne sera pas à la portée de tous les salarymen : 180€ au déjeuner et… 420€ au dîner !

Où ? 8, quai du Louvre, Paris 1er