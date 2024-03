Le Rhum Fest organise une édition exceptionnelle pour ses 10 ans !

Dix piges, ça se fête ! En une décennie de promotion de la boisson préférée des pirates et de JoeyStarr, ce salon, le plus grand d'Europe, a doublé son nombre d'exposants (plus de 150 venant de 45 pays) et sa fréquentation (10 000 personnes l'année dernière). En déambulant dans les travées de la halle de la Pinède au sein du Parc Floral, vous allez pouvoir déguster à gogo (bon courage pour la modération) des crus des Caraïbes ou de la Martinique, bien sûr, mais aussi – moins classique – du Vietnam, de Madère ou d'Afrique du Sud. Des masterclasses et des présentations des dernières innovations vous attendent aussi entre deux shots. Un billet VIF (very important friend) donne accès (contre 120€ ouch) à des dégustations exclusives d’embouteillages rares et de cuvées choisies par le journaliste et dégustateur Cyril Mald.

Cette 10e édition voit également le retour des Rhum Fest Awards après six ans d'absence. Le concours couronne les rhums les mieux notés après une dégustation à l'aveugle par un jury international de 29 personnes. Enfin, dix food trucks vous attendront en extérieur, histoire d'éponger un peu après ce festival de canne (à sucre).

Où ? Hall de la Pinède - Parc Floral

Quand ? Samedi 4 et dimanche 5 mai 2024 de 12h à 18h

