Le rooftop parisien avec l’une des vues les plus spectaculaires sur la Tour Eiffel

Avec une densité de population digne de Bombay et une dépendance généralisée aux stories Insta qui claquent, coloniser les toits de Paris pour y siroter des verres avec vue reste hautement hype. Une tendance qu’on pourrait dater de 2013 avec l’arrivée du premier Perchoir, même si des palaces parisiens comme le Raphaël proposaient un rooftop depuis bien plus longtemps (et Le Corbusier l’avait anticipé dès 1947 !). S’élever – littéralement – au-dessus de la circulation, profiter de terrasses exclusives, s’offrir un panorama sur les toits en zinc (même sans bâtiment VIP au premier plan) : autant d’arguments qui n’ont pas fini d’attirer les foules.

Et parce que tous les rooftops ne se valent pas, on a écumé les plus beaux pour dresser notre sélection de ceux qui équilibrent coolitude du paysage, altitude de l’ambiance et qualité des cocktails. Parmi eux, le toit-terrasse du musée Guimet, baptisé "Han Rooftop", décroche une mention spéciale pour sa vue imprenable sur la Tour Eiffel.

Face à face avec la Dame de Fer