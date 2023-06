Planté au pied du périph et au bord du canal, à la frontière entre Paris et Pantin, le Jardin21 prend ses racines dans un ancien verger datant du XIXe siècle tout en longueur de 1 500 mètres carrés. Le Jardin21 la joue deux salles deux ambiances avec, d'un côté, le potager de 300 mètres carrés, accessible jusqu'à 21h et entièrement non fumeur, où l’on se balade entre les nombreuses plantes aromatiques et légumes. De l’autre, un espace dédié au chill et à la jaille avec son allée centrale ornée de bacs à fleurs, ses grandes tablées, ses transats et ses paillotes en bois. La parcelle se prête plutôt très bien au lézardage.

Où ? 12a rue Ella-Fitzgerald, Paris 19e