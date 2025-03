Reprise surprise ! Depuis début février, le Rosebud, emblématique bar à cocktails de Montparnasse qu’on pensait figé à jamais dans les années 60, a changé de tauliers. Et attention, c’est du lourd. Dans la bande de sept (Parnassiens ?) qui reprennent les rênes de l’institution des shakers, on trouve ainsi Chiara Mastroianni, Melvil Poupaud, Benjamin Biolay et Mathieu Demy. Soit près de 96 unes des Inrocks et des Cahiers du Cinéma cumulées !

Cette joyeuse brochette de VIP s’est associée au plasticien Philippe Parreno, au typographe Matthias Augustyniak (qui a refait le logo du lieu !) et au restaurateur Lionel Guy-Bremond pour boucler la reprise du bouclard. Qu’attendre de cette nouvelle page de l’histoire du bar ? Un décor absolument inchangé (à part dans les toilettes), une équipe de salle rajeunie (adieu le duo de barmen chenus qui shakaient à quatre mains) et une carte de cocktails moins old school, qui ne mélange plus forcément quatre alcools.

Depuis 1962, le Rosebud avait toujours été dans les mains de la famille Rollin Roth Le Gentil (dans laquelle on trouve Jean Rollin, le réalisateur de nanars surréalistes). Une lignée d’amis des arts qui avait réussi à attirer au Rosebud Sartre, De Beauvoir (qui crêchait au n°33 de la rue), Giacometti, Duras… Espérons que les artistes vont y faire revenir les artistes !

Où ? 11 bis, rue Delambre

Quand ? du mardi au samedi de 18h à 1h45