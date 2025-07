Le salon de thé le plus luxueux du Marais invite le plus grand bar à cocktails de la rive gauche

Protégé par des murs épais et un air conditionné robuste, Ogata représente un abri anti-canicule aussi classieux que précieux. Et bonne nouvelle : alors que le mercure s’emballe de nouveau, la parenthèse nipponne signée Shinichiro Ogata invite le bar à cocktails Cravan et son créateur Franck Audoux pour cinq soirées désaltérantes.

Béton et thé

Dans le cadre brutaliste du bar du premier étage (et son impressionnant sarcophage de béton), trois verres vont se retrouver au menu : un mariage entre les cocktails en bouteille de l’adresse du boulevard Saint-Germain et les thés japonais de chez Ogata, comme ce Boulevardier au thé fermenté. Et comme un apéro sans rien à manger, c’est comme un mois de juillet sans Tour de France, vous pourrez grignoter des petites assiettes japonisantes réalisées par le chef d'Ogata.

Quand ? du 9 au 13 juillet, de 18h30 à 22h30

Où ? 16 rue Debelleyme, Paris 3e

Combien ? de 12 à 17€

