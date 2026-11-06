Inscrivez-vous
Recherche
Langue:
FrançaisEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Paris

Actualités

Le Secours Populaire organise une braderie de Noël solidaire dimanche près des puces de Saint-Ouen

L'occasion de prendre de l'avance sur sa liste et de booster son karma.

Écrit par
La Rédaction
MOB Hotel.
MOB House. | La terrasse du MOB Hotel.
Publicité

Noël est en approche et voici l’occasion de prendre un peu d’avance sur votre liste. La Braderie du Secours Populaire revient au MOB Hotel, l’un des hôtels les plus cool de Paris, juste à côté du marché aux puces de Saint-Ouen, ce dimanche 8 novembre à partir de 10h.

Sur les étals, dans les espaces extérieurs de l’hôtel, on pourra profiter d'une sélection de vêtements, jouets et pièces vintage à prix d’amis. L’occasion de faire en plus une bonne action puisque chaque achat effectué lors d’une braderie aide à financer les actions sociales et humanitaires du Secours Populaire.

Où ? MOB Hotel, 6 rue Gambetta, Saint-Ouen
Quand ? dimanche 8 novembre, de 10h à 15h.
Combien ? entrée libre.

À la une
    Publicité
    Back to Top

    A propos de nous

    Nous contacter

    L'offre Time Out

    Plan du site
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.