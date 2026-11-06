Le Secours Populaire organise une braderie de Noël solidaire dimanche près des puces de Saint-Ouen

L'occasion de prendre de l'avance sur sa liste et de booster son karma.

Noël est en approche et voici l’occasion de prendre un peu d’avance sur votre liste. La Braderie du Secours Populaire revient au MOB Hotel, l’un des hôtels les plus cool de Paris, juste à côté du marché aux puces de Saint-Ouen, ce dimanche 8 novembre à partir de 10h.

Sur les étals, dans les espaces extérieurs de l’hôtel, on pourra profiter d'une sélection de vêtements, jouets et pièces vintage à prix d’amis. L’occasion de faire en plus une bonne action puisque chaque achat effectué lors d’une braderie aide à financer les actions sociales et humanitaires du Secours Populaire.

Où ? MOB Hotel, 6 rue Gambetta, Saint-Ouen

Quand ? dimanche 8 novembre, de 10h à 15h.

Combien ? entrée libre.