En 2027, le semi-marathon de Paris aura des allures de Tour de France ! Vendredi 27 novembre, Cadence Running, le nouvel organisateur de l’événement, a dévoilé le nouveau tracé de la course de 21 km, qui se finira par une descente des Champs-Élysées.

Auparavant, le Hoka Semi de Paris partait du 5e arrondissement, et traversait longuement le bois de Vincennes avant une arrivée place de la Bastille. L’année prochaine, le départ sera donné sur le pont Alexandre III, avant de laisser les coureurs jouer aux touristes en passant devant le Louvre, le Grand Palais et l'Hôtel de Ville. Ça va se compliquer dans la côte entre Bastille et le Père Lachaise avant un retour dans l’ouest de la ville via le canal Saint-Martin et Strasbourg-Saint-Denis, une dernière montée vers la place de l'Étoile et le sprint final sur les Champs.

Pour participer, c’est un peu compliqué : la course avait rassemblé 50 000 coureurs en 2026 et a enregistré 110 000 demandes issues de 135 pays dans le cadre de son nouveau système de tirage au sort organisé en septembre dernier. Toutes les places grand public sont parties mais on peut encore trouver un dossard via les offres entreprises, les dossards solidaires associés à des collectes de dons ou sur la plateforme officielle de revente qui ouvrira le 15 décembre. La course se tiendra le 7 mars 2027.