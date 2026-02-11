Après le show de Bad Bunny, les recherches de vols vers Porto Rico bondissent de +255 %

La vague Bad Bunny continue de déferler sur la planète. Après ses trois récompenses historiques remportées aux Grammys, l’artiste portoricain, qui domine les tops d’écoutes du monde entier depuis des mois avec tous les tubes tirés de son génial album Debí Tirar Más Fotos, a livré un spectacle réjouissant à la mi-temps du dernier Super Bowl, dans la nuit de dimanche 8 février.

Comme l’album, conçu comme un hommage à la culture portoricaine, le show était rempli de références à son île natale, des champs de canne à sucre aux casitas. Treize minutes de fête, de joie et de danse qui ont mâché le travail de l’office du tourisme de Porto Rico : le lendemain du Super Bowl, les recherches de vols vers Porto Rico ont explosé partout en Europe selon les données Skyscanner, et notamment en France avec +255 % d’augmentation en 24 heures par rapport à la veille !

Depuis la sortie de son album en janvier 2025, Bad Bunny est devenu le meilleur guide touristique de l’île, entre ses clips tournés sur place et sa résidence de 30 concerts l’été dernier au Coliseo de San Juan, qui a boosté la fréquentation des hôtels de la capitale, nourrissant toute l’économie locale.