Le super festival documentaire gratuit Gare aux Docs revient sur les rails de la Petite Ceinture

Gare aux Docs, septième ordonnance ! Du 23 août au 8 septembre, la REcyclerie sera secouée par le passage à l’âge de raison de son festival de ciné documentaire en plein air organisé avec l’INA et son compère Ciné Palestine. Sur les rails de la Petite Ceinture, l’événement, accessible à l’œil, propose une prog toujours aussi engagée, slalomant encore cette année dans les marges des luttes environnementales.

Neuf prises sacrément aguichantes

Et cet été, contexte politique peut-être, le traitement en neuf prises donne sacrément envie de camper devant l’entrée de la REcyclerie pour assister à toutes les projections. On a par exemple très envie de voir Queerying Nature d’Aline Magrez, autour de la notion de genre animalier ; de monter dans le camping-car des travailleurs du nucléaire dans Nomades du nucléaire de Tizian Stromp Zargari et Kilian Armando Friedrich ; de se mettre à l’écart du monde dans les cabanes de Lisière d’Eva Tourrent ; et de célébrer la culture palestinienne avec Foragers de Jumana Manna, dont la focale se porte sur la cueillette interdite d’artichauts et de zaatar sur le plateau du Golan.

Bon bien sûr, gare aux places : elles partiront très vite, avec une mise en vente pour chaque séance une semaine avant à 11h (à partir du 16 août).

Quand ? du 23 août au 8 septembre 2024.

Où ? la REcyclerie, 83 boulevard Ornano, Paris 18e.

Combien ? Gratuit (sur réservation).