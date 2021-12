Le temps d'un soir, le restaurant Gros Bao ouvre ses réservations

Gros Bao, tout le monde connaît, c'est la cantine XXL de la Bao Family plantée sur le canal où l'on s'envoie de juteux bao, d'ultra-fondantes et addictives aubergines ou encore ce bao frit sucré à baigner dans du lait concentré. Le truc, c'est que vu tout le monde connaît, et que c'est sans résa, on y fait minimum une heure de queue à chaque fois. Mais attention, le samedi 11 décembre, à l'occasion des 10 ans de Time Out Paris, Gros Bao ouvre ses réservations pour la toute première fois, et pour une seule et unique soirée. Par ici pour réserver !

Et parce qu'une occase comme ça, ça se mérite et ça se célèbre, la cheffe Lucy Chen a mitonné un menu spécial en cinq plats. Ce que vous allez y bouloter ? Des bouchées à la vapeur au porc et à la crevette, de la poitrine de porc fondante braisée, un riz sauté aux œufs et sauce soja, une farandole de champis et un bao sucré cœur coulant au jaune d'oeuf. Ça va les montées de salive, ça se passe bien ?

Ha oui, et vu que rien n'est trop beau pour un anniversaire, le joueur de shakers du Cambridge Public House Nicolas Goradesky mettra tout ça en musique avec trois cocktails offerts pour manger avec vos plats, à base de gin Roku. « Gin-to au shiso pourpre », « Gimlet aux 5 épices », « Espresso martini au sésame noir ». Vous n'êtes pas prêts. Pour rappel, c'est une occasion unique, on vous laisse donc vous ruer sur les places.

Jour 6 : Gros Bao avec Lucy Chen, Céline Chung et Nicolas Goradesky

Ce menu dégustation comprend cinq plats et trois cocktails/personne (50 €). Réserver.

Plat #1 : 烧卖 Siu mai. Bouchées à la vapeur au porc et à la crevette.

Cocktail #1 : "Gin to au shiso pourpre". Gin Roku, sirop de shiso maison, top tonic.

Plat #2 : 东坡肉 Dongpo pork. Poitrine de porc fondante braisée.

Plat #3 : 炒饭 Chao Fan. Riz sauté aux œufs et à la sauce soja.

Cocktail #2 : "Gimlet aux cinq épices". Gin Roku, soju, sirop all spices maison.

Plat #4 : 炒蘑菇 Trésor de champignons. shiitake, pleurotes de la ferme parisienne La Caverne, et enokis sautés au wok. Sauce à l'ail.

Plat #5 : 流沙包 Lava bao. Bao sucré avec un cœur très coulant au jaune d’oeuf salé.

Cocktail #3 : "Espresso martini au sésame noir". Gin Roku, liqueur de café Algebra, sirop de sésame noir maison.

Quoi ? Gros Bao fête les 10 ans de Time Out en ouvrant ses réservations

Quand ? Samedi 11 décembre 2021, à partir de 19h

Où ? Gros Bao, 72 quai de Jemmapes, Paris 10e

Combien ? 50 € le menu avec cinq plats et trois cocktails offerts à manger avec vos plats (Billetterie ici)