Le temps d’une journée, les expos seront gratuites à l’Institut du monde arabe

Ceci est un bon plan gratuit pour rentrer dans l’Histoire. A l’occasion des 60 ans de la signature des accords d’Evian, qui ont marqué le cessez-le-feu en Algérie et ouvert la voie à l’indépendance du pays, l’Institut du monde arabe a annoncé la gratuité de ses deux expos du moment tout au long de la journée du vendredi 18 mars.

Et comme les choses (et le boulot des commissaires) sont bien faites, ces expos concernent l’Algérie. Cette journée gratis coïncidera avec le lancement de la rétrospective collective Algérie mon amour, une large présentation d’œuvres d’artistes algériens produites depuis (grosso modo) 70 ans. Elles sont extraites des 600 pièces de la collection algérienne de l’IMA et touchent à tous les médiums, de la peinture au dessin en passant par la sculpture et la photo.

Quant à l’autre expo à découvrir à l’œil, il s’agit de la rétrospective réunissant l’écrivain algérien Kamel Daoud et le photographe Raymond Depardon. Ce dernier y expose des clichés pris en 1961 en Algérie et à Evian (lors des pourparlers de paix), ainsi qu’à Alger et à Oran en 2019, mis en texte par Kamel Daoud. Attention, même si c'est gratuit, la réservation est obligatoire.

Quoi ? Journée gratuite à l’Institut du monde arabe

Quand ? Vendredi 18 mars 2022

Où ? 1 rue des Fossés-Saint-Bernard, Paris 5e

Combien ? Gratuit (Billetterie ici)