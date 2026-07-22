Le Tour de France 2026 s’achève ce dimanche à Paris : où et quand voir les coureurs passer à Montmartre ?

Bientôt fini de souffrir pour les cyclistes du Tour de France, dont la 113e édition s’achève ce dimanche 26 juillet à Paris. La ligne d’arrivée sera comme toujours située sur les Champs-Elysées, avec, nouvelle tradition depuis les Jeux olympiques de 2024, un détour par Montmartre, l’occasion de voir l’impressionnant peloton circuler dans les toutes petites rues de la butte parisienne. Ambiance garantie !

Pour les horaires, le départ est prévu à 16h15 de Thoiry et l’arrivée sur les Champs-Elysées vers 19h25. Les coureurs feront leur entrée à Paris un peu avant 18h, passeront devant la tour Eiffel, le Louvre, la Concorde, avant d’attaquer le 18e arrondissement vers 18h45 pour trois passages sur la côte de la butte Montmartre (6,5 km avec une pente de 6,5% quand même), dont la fameuse montée collée-serrée de la rue Lepic.

Bien évidemment, il faudra venir plus tôt que ça pour s’assurer les meilleures places. Les étroits trottoirs de la rue Lepic seront sans doute pris d’assaut dès le matin, comme les spots devant le Sacré-Cœur, mais ce sera sans doute plus gérable sur les rues Lamarck et Caulaincourt.

Attention : la circulation en voiture sera interdite de 14h à 20h dans toute la zone du parcours, et plusieurs stations de métro seront fermées dans la zone de Concorde. Toutes les restrictions sont détaillées sur le site de la mairie de Paris.