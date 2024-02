Restaurants à Montmartre

Incroyable mais vrai, Montmartre, un des noms les plus connus dans le monde, n’a pas de délimitation précise en tant que quartier parisien. Pour ce dossier qui veut répondre à la légitime question « où bien manger à Montmartre ? », nous avons donc dû trancher. Montmartre, sa butte, ses petites rues pentues et le souvenir de ses apaches vont donc rentrer (à l’aise) entre le boulevard de Rochechouart, la rue Ordener, la rue de Clignancourt et celle de Damrémont. Un bout de Paris qui garde encore une atmosphère bien à lui où se panachent le populaire et le bobo et où l’amour du bistrot tradi s’hybride à celui du burger et du kebab.