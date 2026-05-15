Le tout premier Salon de la BD érotique débarque à Paris cet été

Une première en France : le dimanche 28 juin 2026, La Bellevilloise accueille le tout premier Salon de la BD érotique, avec plus d’une vingtaine d’artistes, auteurs et illustrateurs venus explorer les nouveaux imaginaires du désir.

La BD érotique a longtemps été une affaire d'hommes : les albums glissés tout en haut de la bibliothèque, les classiques cités avec un sourire en coin, les fantasmes encrés par les mêmes mains et les corps cadrés depuis le même œil dans le viseur. Rangée du côté de Milo Manara ou Guido Crepax, la BD érotique est en train de changer de peau. Et c'est tout l'objet du premier Salon de la BD érotique, qui prendra ses quartiers à La Bellevilloise le dimanche 28 juin 2026.

« Depuis quelques années, entre autres grâce aux réseaux sociaux, des femmes se sont emparées de l'illustration érotique, en représentant les corps et les relations sexuelles sous leur prisme, explique Anne Hautecoeur, co-organisatrice. Aussi, on note un rajeunissement du lectorat, notamment à travers l'avènement du hentaï, le manga érotique, qui a attiré un nouveau public, très fidèle et connaisseur. » Flore Cherry, également à l'organisation, complète : « Ces dernières années, les modes d'exploration de l'imaginaire érotique se sont profondément diversifiés. L'audio érotique s'est installé durablement, tandis que de nouvelles formes d'expériences immersives ont émergé, notamment via la réalité virtuelle ou des dispositifs connectés associés à des sextoys. Dans ce paysage en mutation, la bande dessinée apparaît comme une alternative crédible à la vidéo ».

De 14h à 20h, plus d'une vingtaine d'artistes, auteurs et illustrateurs français et internationaux viendront faire frissonner les planches, entre stands, rencontres, dédicaces et masterclasses ouvertes au public. Dans le casting annoncé : Maïa Mazaurette, Petites Luxures, Benoît Feroumont, Luigi Critone, Ariane Burgelin, Marie Casaÿs, et quelques autres crayons bien décidés à sortir l'érotisme de ses vieux réflexes. Car derrière les courbes et les bulles, c'est tout un genre qui se redessine. Plus féminin, plus manga, plus connecté, plus attentif aux corps, aux identités, aux fantasmes et aux zones grises du désir. Moins naphtaline, plus époque.

Au programme, le salon ira fouiller là où ça gratte : représentation des corps, humour et sexualité, esthétique BDSM pop, désir féminin, récits intimes et nouveaux imaginaires graphiques. De quoi rappeler qu'en bande dessinée aussi, l'érotisme n'est pas seulement une affaire de peau nue, mais de regard, de trait et de liberté.

Où ? 19-21 Rue Boyer, 75020 Paris

Quand ? le dimanche 28 juin 2026

Billetterie : polissonneries.com