L’église Saint-Eustache installe dans sa nef une œuvre monumentale de Lydie Arickx

En panne d'inspi dans votre vie ? Justement, à partir du 9 juillet à 20h, l'église Saint-Eustache dévoile Le Souffle, une installation monumentale signée de l’artiste française Lydie Arickx. Suspendue comme par magie à sept mètres au-dessus de la nef centrale, l'œuvre prend la forme d'un corail géant découpé dans l'aluminium avec la finesse d'une dentelle. Une sculpture rouge vif qui se déploie comme un arbre au-dessus d’un enchevêtrement de corps humains qui la poussent vers le haut – tout un symbole.

Spécialiste des grands formats et des performances en direct depuis les années 80, la peintre et sculptrice Lydie Arickx poursuit avec cette œuvre son exploration du thème de la vie et de la mort, dans l’esprit de son exposition Arborescences au château de Chambord il y a cinq ans.

Riche en interprétations, évoquant un cœur, l’arbre de vie, ou la vulnérabilité des écosystèmes marins, Le Souffle devient comme un vitrail supplémentaire entre les murs gothiques de l’église Saint-Eustache, évoluant au fil de la journée et des jeux de lumières. L'installation reste visible jusqu'au 29 septembre. Clairement le plan le plus contemplatif de l’été parisien !

Quand ? inauguration le 9 juillet à 20h, puis du 10 juillet au 29 septembre, tous les jours de 10h à 19h.

Où ? 146 rue Rambuteau, Paris 1er.

Combien ? entrée libre.

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