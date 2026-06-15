Inscrivez-vous
Langue:
FrançaisEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Paris

Actualités

L’église Saint-Eustache installe dans sa nef une œuvre monumentale de Lydie Arickx

Un corail géant suspendu comme par magie à sept mètres au-dessus du sol.

Écrit par
Smael Bouaici
Le Souffle de Lydie Arickx
© Biancarickx | Le Souffle de Lydie Arickx
Publicité

En panne d'inspi dans votre vie ? Justement, à partir du 9 juillet à 20h, l'église Saint-Eustache dévoile Le Souffle, une installation monumentale signée de l’artiste française Lydie Arickx. Suspendue comme par magie à sept mètres au-dessus de la nef centrale, l'œuvre prend la forme d'un corail géant découpé dans l'aluminium avec la finesse d'une dentelle. Une sculpture rouge vif qui se déploie comme un arbre au-dessus d’un enchevêtrement de corps humains qui la poussent vers le haut – tout un symbole.

Spécialiste des grands formats et des performances en direct depuis les années 80, la peintre et sculptrice Lydie Arickx poursuit avec cette œuvre son exploration du thème de la vie et de la mort, dans l’esprit de son exposition Arborescences au château de Chambord il y a cinq ans.

Riche en interprétations, évoquant un cœur, l’arbre de vie, ou la vulnérabilité des écosystèmes marins, Le Souffle devient comme un vitrail supplémentaire entre les murs gothiques de l’église Saint-Eustache, évoluant au fil de la journée et des jeux de lumières. L'installation reste visible jusqu'au 29 septembre. Clairement le plan le plus contemplatif de l’été parisien !

Quand ? inauguration le 9 juillet à 20h, puis du 10 juillet au 29 septembre, tous les jours de 10h à 19h.
Où ? 146 rue Rambuteau, Paris 1er.
Combien ? entrée libre.

A lire ensuite : Les 11 expositions à voir (absolument) en juin 2026 à Paris

À la une
    Publicité
    Back to Top

    A propos de nous

    Nous contacter

    L'offre Time Out

    Plan du site
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.