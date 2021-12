L'équipe des Grands Voisins ouvre un nouveau lieu au bord de la Seine

Ils ne s'arrêteront donc jamais… Et on les encourage grandement à ne pas le faire ! L'association Aurore et l'entité Yes We Camp, parties prenantes des Grands Voisins et déjà au front de moult projets, inaugurent un tout nouveau tiers-lieu. Ça s'appelle Les Amarres, c'est situé à touche-touche avec le Wanderlust et ça déboîte une fois de plus.

Plus précisément, ces Amarres investissent d'anciens locaux des ports autonomes de Paris. Au total, l'endroit s'étale sur 4 000 mètres carrés, centrés autour de la terrasse avec vue sur Seine, d'un immense hall avec ses 11 mètres sous plafond et de deux accueils de jour – hommes et familles – aménagés sur ses flancs. La semaine, en journée, le quotidien consiste, comme dans tous les espaces gérés par Aurore, à accueillir des personnes en situation de précarité. Elles pourront se doucher, manger, laver leur linge, charger leurs téléphones et bénéficier de conseils sociaux et juridiques. Aux côtés des deux tenanciers du projet, Les Amarres voient cohabiter une quinzaine d'assos, type le Refugee Food Festival, l'Odyssée ou l'Elan interculturel, également impliquées dans le projet.

© Les Amarres

La soirée venue et tous les week-ends, Les Amarres ouvrent leurs portes au public, avec une buvette solidaire servant mousses, vins nature et autres potions, et proposeront des événements « orientés sur l'hospitalité et les justices sociales ». Pour vous donner une idée, le programme des premières semaines sera marqué par un marché de Noël et des apéros fanfare, avec un mois de janvier dédié à l'Afghanistan. Ça sent bon les embruns des Grands Voisins, autant dire une bien belle étoile.

Quoi ? Les Amarres

Quand ? Accueil de jour, du lundi au vendredi, de 9h à 16h. Jusqu'à 15h30 le mardi. Ouverture au public : du mercredi au vendredi, de 18h à 23h. Le samedi, de 10h à 23h et le dimanche, de 10h à 18h.

Où ? Les Amarres, 24 quai d'Austerlitz, Paris 13e

Combien ? Entrée libre