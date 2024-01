Les 14 concerts à Paris qui vont plier l’année 2024 en quatre

On vous voit dans la fosse, excités comme des épis de maïs au salon du popcorn, en attente de notre sélection des meilleurs concerts de l’année ! Voici notre liste, avec dedans des énormes têtes pop, quelques rockeurs de qualité, des rappeurs en attente de tout péter, et des concerts déjà complets pour lesquels il faudra user du système D. The show must go on, comme disait Freddie.

SZA

We Love Green aura mis le temps pour déballer son matos mais à l’intérieur se cachaient de bien belles choses. Parmi les gros coups du festival épris de vert, on repère la venue l’artiste américaine néo-souliste SZA, figure totémique de l’année écoulée avec son album SOS, truffé de perles R&B 2.0 désormais incontournables. Ha oui, et il y a de bonnes chances que SZA ait sorti un nouveau skeud d’ici là.

Quand ? du 31 mai au 2 juin 2024.

Où ? au bois de Vincennes, Paris 12e.

Tif

En regardant le panorama du rap maghrébin, on se dit que Tif a le meilleur format pour tout casser. En mars 2023, le rappeur algérien sortait 1.6, album fédérateur à la subtile recette combinant rap en français, rythmes chaâbis, guitares andalouses et piques synthétiques. Porté par une session live à la vue et à la vie complètement dingues sortie en octobre, Tif semble depuis parti pour marcher sur [insérer la destination en fonction de la date de lecture de l’article]. La double date à Olympia semble déjà trop petite pour lui.

Quand ? vendredi 27 septembre 2024.

Où ? Olympia, 28 boulevard des Capucines, Paris 9e.

Combien ? A partir de 39 € (Billetterie ici).

Lala &ce

Lala &ce vit dans un autre monde. Ou plutôt, Lala &ce aime créer de nouveaux mondes. Après avoir imaginé le projet pluriartistique Baiser mortel avec Low Jack et Cécilia Bengolea, la rappeuse de Villeurbanne a annoncé un nouveau disque pour 2024. Un album en forme de plongée dans un univers futuriste dénué d’émotions individuelles dont le salut viendrait du BUT (Bloc unificateur du tropique) et de son sound-system émancipateur. Lala &ce a lâché juste avant Noël un teaser du morceau « BUT » , rebondissant banger où chaque mesure semble appeler à la formation d’un cortège de tête. L’Olympia, prépare-toi.

Quand ? mercredi 13 mars 2024.

Où ? Olympia, 28 boulevard des Capucines, Paris 9e.

Combien ? à partir de 39 € (Billetterie ici).

Deena Abdelwahed

Septembre 2023, les écoliers font leur rentrée et Deena Abdelwahed marque au fer rouge l’année électronique avec son disque Jbal Rrsas. Inspiré des lieux et influences du monde arabe, ce deuxième album sécrète une sève mystique faite de sonorités entêtantes à la fois syncopées et métalliques, balisée de chants scandés comme des invocations à la suivre. C’est d’ailleurs ce qu’on vous conseille de faire en allant à la Gaîté Lyrique le 15 février, ça devrait être quelque chose.

Quand ? jeudi 15 février 2024.

Où ? Gaîté Lyrique, 3 bis rue Papin, Paris 3e.

Combien ? à partir de 26,80 € (Billetterie ici).

Lana Del Rey

Dix ans après, l’Américaine revient à Rock en Seine pour présenter son dixième album Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd, une fresque vertigineuse ensemencée de ballades guidées par sa voix et son interprétations 24 carats, de mille touches de piano, de gospel ou de folk. Après avoir séduit tout Paname à l’Olympia en juillet dernier, on est impatient de voir ce que ça va donner sur la gigantesque main stage du domaine de Saint-Cloud.

Quand ? Dimanche 21 août 2024

Où ? Domaine de Saint-Cloud, 1 avenue de la Grille d'Honneur, 92210 Saint-Cloud

Isha/Limsa

Ne cherchez pas, elle est là, la meilleure histoire franco-belge du moment. Isha et Limsa D’Aulnay, deux riches rimeurs qu’on pensait éternellement confinés au trône de rois de l’indé, ont eu la bonne idée de marquer l’époque avec un album commun beau comme un contrôle de Redondo. Dans leur Bitume Caviar vol.1 sorti début décembre, il y a tout : des punchlines et de l’autodérision à faire chialer de rire, des bouts de tripes à faire pleurer ton psy et un truc d’alchimie entre amour et admiration réciproques. Les billets pour leur date à la Maroquinerie ont filé en… 40 secondes, le duo remet ça à l’Olympia (complet en 24 heures…). Isha, Limsa en néons rouges, quelle belle couverture. Pour l’histoire, c’est à l'intérieur qu’elle s’écrira.

Quand ? vendredi 6 septembre 2024.

Où ? Olympia, 28 boulevard des Capucines, Paris 9e.

Combien ? A partir de 30 € (Billetterie ici).

Nicki Minaj

Cinq ans après son dernier passage sous nos latitudes, Nicki Minaj viendra défendre Pink Friday 2, album à l’allure de précieux (suffit de voir les chiffres) attendu par ses ouailles depuis six ans. Sur ce très long format – 22 titres –, elle affirme plus que jamais ses desseins monopolistiques sur le rap, enchaînant les égo-piques et les feats les plus bling (Drake, Future, Lil Uzi Vert, Lil Wayne ou J. Cole) sur des samples mêlant les genres et les générations (Notorious BIG, Lumidee, Rick James…). Bref, une date à stabiloter en rose fluo sur vos agendas !

Quand ? samedi 1er et dimanche 9 juin 2024.

Où ? Accor Arena, 8 boulevard de Bercy, Paris 12e.

Combien ? à partir de 89,50 €

King Gizzard

Boss final du Scrabble, le sextet de Melbourne est surtout l’un (le ?) des groupes majeurs de la scène rock contemporaine. Depuis 2011, ils ont réussi à être plus hyperactifs que le Jean-Luc Delarue de la grande époque – 25 albums sortis en flirtant avec tous les sous-genres du rock et au-delà (psyché, space rock, metal, guitare microtonale, jazz, pop, acoustique…), tout en s’aventurant vers plein de concepts farfelus. Et surtout, King Gizzard est un groupe injouable en live, où chacun de leurs concerts-medleys prend la forme d’une expérience physique où l’énergie dégagée dans la fosse n’est jamais loin de la fusion nucléaire.

Quand ? du 31 mai au 2 juin 2024.

Où ? au bois de Vincennes, Paris 12e.

Quelques mentions

Au-delà de cette liste forcément fragmentaire, de nombreux concerts nous aguichent tout autant mais ont déjà épuisé leur billetterie. Il va donc falloir être débrouillard pour voir jouer le rappeur de Montreuil Prince Waly, en instance de couronnement à l’Olympia (le 23 janvier), le rappeur de Genève Rounhaa dans la même salle (le 8 mars) ou le Sudiste Luther, pour deux dates au Trianon (les 5 et 6 mars). On aimerait bien aussi voir le bass hero Thundercat à la Salle Pleyel (le 23 mars) ou, côté rock, assister à la release party des Parisiens de Vox Low, dont le post-punk électronique en live est aussi puissant qu’un concerto de marteaux-pilons de la grande époque de la sidérurgie lorraine (le 14 mars à la Maroquinerie). Et puis on attend encore des nouvelles de La Fève, nouveau trap master du game français, et auteur d'une galette 24 carats juste avant Noël.