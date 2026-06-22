Les 45 meilleurs restaurants où manger à New York pendant la Coupe du monde selon Time Out

À New York, juin ne fait pas les choses à moitié. Les Knicks chauffent la ville, la Coupe du monde commence à aimanter les regards vers les écrans et les Français qui préparent leur traversée américaine ont déjà une question très sérieuse à régler : où manger entre deux matchs ?

Pour éviter le burger triste avalé en panique avant le coup d’envoi, nos collègues américains de Time Out ont dégainé leur boussole maison : 45 restaurants new-yorkais où poser sa fourchette en ce moment. Choisir son restaurant préféré à New York, c’est un peu comme composer son onze de départ : tout dépend du contexte, de l’humeur, de la saison et du match qui se profile. Le boui-boui cabossé où l’on finit tard, la table chic où l’on sort la chemise repassée, la cantine de quartier qui remet les idées en place : tout ce petit monde peut cohabiter sans problème dans votre panthéon perso, malgré des ADN franchement opposés.

Cette liste des meilleurs restaurants de New York suit la même logique : un grand vestiaire d’adresses, des plus décontractées aux plus cérémonieuses, où l’on aimerait s’attabler là, maintenant, entre deux matchs de Coupe du monde. Des tables qu’ils ont testées, où ils retourneraient sans discuter, et où vous risquez fort d’avoir envie de prolonger la mi-temps.

La sélection vient d’être remise à jour avec les adresses qui ont marqué ces six derniers mois sur place : une pizzeria tokyo-napolitaine, un repaire marin planqué sous le pont de Brooklyn, mais aussi Kelang, adresse malaisienne qui monte, et Confidant, nouvelle table de quartier à Brooklyn Heights. Dept of Culture et Gramercy Tavern quittent, eux, le terrain. De quoi se composer un vrai plan de match, loin des attrape-touristes et des assiettes hors-jeu.

Les 45 restaurants où manger à New York pendant la Coupe du monde