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Les 45 meilleurs restaurants où manger à New York pendant la Coupe du monde selon Time Out

Alors que la Coupe du monde bat son plein aux États-Unis, voici la liste de référence des restaurants où manger à New York en ce moment.

Écrit par
Morgan Carter
Food & Drink Editor
Les 45 meilleurs restaurants où manger à New York pendant la Coupe du monde
© L'industrie Pizzeria | Les 45 meilleurs restaurants où manger à New York pendant la Coupe du monde
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À New York, juin ne fait pas les choses à moitié. Les Knicks chauffent la ville, la Coupe du monde commence à aimanter les regards vers les écrans et les Français qui préparent leur traversée américaine ont déjà une question très sérieuse à régler : où manger entre deux matchs ?

Pour éviter le burger triste avalé en panique avant le coup d’envoi, nos collègues américains de Time Out ont dégainé leur boussole maison : 45 restaurants new-yorkais où poser sa fourchette en ce moment. Choisir son restaurant préféré à New York, c’est un peu comme composer son onze de départ : tout dépend du contexte, de l’humeur, de la saison et du match qui se profile. Le boui-boui cabossé où l’on finit tard, la table chic où l’on sort la chemise repassée, la cantine de quartier qui remet les idées en place : tout ce petit monde peut cohabiter sans problème dans votre panthéon perso, malgré des ADN franchement opposés.

Cette liste des meilleurs restaurants de New York suit la même logique : un grand vestiaire d’adresses, des plus décontractées aux plus cérémonieuses, où l’on aimerait s’attabler là, maintenant, entre deux matchs de Coupe du monde. Des tables qu’ils ont testées, où ils retourneraient sans discuter, et où vous risquez fort d’avoir envie de prolonger la mi-temps.

La sélection vient d’être remise à jour avec les adresses qui ont marqué ces six derniers mois sur place : une pizzeria tokyo-napolitaine, un repaire marin planqué sous le pont de Brooklyn, mais aussi Kelang, adresse malaisienne qui monte, et Confidant, nouvelle table de quartier à Brooklyn Heights. Dept of Culture et Gramercy Tavern quittent, eux, le terrain. De quoi se composer un vrai plan de match, loin des attrape-touristes et des assiettes hors-jeu.

Les 45 restaurants où manger à New York pendant la Coupe du monde

Pour une part de pizza de compétition : L’Industrie 
La pizzeria new-yorkaise qui nous a fait basculer du côté des parts à la burrata vient d’ouvrir une nouvelle antenne à Little Italy. (Little Italy, West Village et Williamsburg)

Pour un diner classique secoué au thé thaï : Thai Diner
Six ans après l’ouverture, la file d’attente ne désemplit pas pour le babka au thé thaï, le pain perdu et les disco fries de ce diner passé à la sauce thaïlandaise. (NoMad)

Pour des tacos qui connaissent le cochon par cœur : Carnitas Ramirez
Ici, le porc se travaille du museau à la queue, glissé dans des tacos, le tout dans une taqueria qui ne joue pas les divas. (Lower East Side)

Pour un steak sans sortie de route : The Dynamo Room
À deux pas du Madison Square Garden, ce steakhouse rétro coche toutes les cases : belles pièces de bœuf, cocktails classiques et ambiance de salle où l’on sait pourquoi on est venu. (Penn Station)

Découvrez l'intégralité du classement des 45 meilleurs restaurants de New York par ici.

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