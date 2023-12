Les anciens du club Carbone ouvre un nouveau lieu au palais des Congrès

Il y a quelques semaines, on apprenait soudainement la fin du Carbone, ce club épuré comme une lame à la prog pointue. Mais comme dirait Lunatic, pas l’temps d’avoir des regrets que le back to back derrière le Carbone – les agences Culture et HAÏKU – a déjà phosphoré un nouveau club : il s’appelle le Gate Club et se déplie dans les sous-sols du Palais des congrès de la porte Maillot et il a même déjà ouvert ses portes.

© Mickaël Llorca

Si on n’y a pas encore traîné nos chaussons de danse (ça ne saurait tarder), les premières images montrent un club à la sacrée dégaine. Dans une ambiance rétrofuturiste de vaisseau spatial avec des volumes très géométriques, on repère un bar de neuf mètres de long, un DJ booth perché au-dessus d’un mur d’enceintes et une installation lumineuse nommée “Light Density” – avec notamment des néons emplafonnés – imaginée par le studio ATO d’après le boulot de l’artiste James Nizam.

Pour mettre le son, qui s’exprimera sur un système Loud Professional, on découvre pour le moment – et au compte-gouttes – des artistes frayant depuis longtemps avec HAÏKU, comme Âme, qui a fait l’ouverture, Agoria le week-end dernier ou Mano Le Tough, qui sera là le 9 décembre. Du gros calibre donc, histoire de s’affirmer dans ce quartier chic un peu à l’écart du circuit clubbing techno parisien. On ira voir pour vous raconter tout ça bientôt.

Quand ? Selon les jours

Où ? Le Gate Club, 2 place de la Porte-Maillot, Paris 16e