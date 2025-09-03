Les bars à cocktails les plus attendus de la rentrée 2025

En cette rentrée 2025, panorama des ouvertures attendues, et bonne nouvelle, il y en aura pour tous les goûts !

Memento

© DR

Vous vous souvenez du Sherry Butt ? L’adresse s’appelle désormais Memento (« souviens-toi » en latin). Marco Duce, proprio de la cave voisine Magnum, et deux anciens du Moonshiner, Matteo Grotti et Joaquin Malki, y promettent un lieu convivial et chaleureux. Au programme : carte accordant une vraie place aux recettes modérément alcoolisées tendance « apéritif », cocktails pression à prix d’ami, et nourriture entre partage et grignotage (plus un plat réconfortant signature en « faim de nuit »). Mais aussi une jolie sélection de champagnes à la coupe ou en bouteille, car Paris reste une fête. Un deuxième espace permettra la tenue d’expositions ou l’accueil de bars étrangers invités pendant plusieurs jours. Bref, « il se passera toujours quelque chose à Memento ».

Où ? 20 rue Beautreillis, Paris 4e.

Quand ? Ouverture officielle le 22 septembre. De 18h à 2h du matin, du jeudi au lundi pour commencer en douceur.

Superfine

© Superfine

Sur les vestiges du mythique bar à concerts le Motel, Delphine Laguerre (cofondatrice de Sando Club et Kern, en cuisine), Etienne Gatti et Vincent Pinceloup (le boss du Monsieur Antoine) ouvrent Superfine, un dive bar (« rade » dans la langue de François Cluzet) à la française. L’établissement évoluera au fil de la journée : coffee shop et boissons sobres en journée, et le soir, des cocktails quali et accessibles, vins ou bières solidement sourcés accompagneront une « cuisine de rue raffinée » – le tout rythmé par des DJ pour rester fidèle à l’histoire du lieu.

Où ? 8 passage Josset, Paris 11e.

Quand ? Ouverture début octobre. De 16h à 2h du matin, du mardi au samedi pour commencer.

Abstract Paris

© Abstract

Le quartier Saint-Sauveur est en train de devenir le Cocktailand parisien ! Après les pionniers de l’Experimental Cocktail Club, De Vie et non loin de Dealer, l’équipe de Bar Nouveau – autour de Remy Savage et de Sara et Hadrien Moudoulaud – s’apprête à ouvrir Abstract Paris. Le concept : des drinks graphiques et inspirés en grande partie par les classiques de la culture bistrot (la mauresque, le picon bière…), réalisés uniquement à partir de spiritueux produits par leurs soins !

Où ? 14 rue Saint-Sauveur, Paris 2e.

Quand ? Ouverture 10 octobre

Le Bar du George V

© DR

Sans être une ouverture proprement dite, la reprise du bar de ce palace par une équipe issue des meilleures adresses de la capitale fait parler ! Autour du nouveau directeur de bar Thibault Méquignon (ex Danico), Oliver Eardley – auparavant chef barman du Little Red Door – et ses confrères vont s’attacher à écrire un nouveau chapitre de la longue histoire de l’établissement. Ambition avouée : élever par la créativité du menu et les rituels de service la « cocktail experience » du lieu au même niveau que les tables étoilées de l’hôtel.

Où ? 31 avenue Georges-V, Paris 8e.

Quand ? Ouvert tous les jours. De 17h à 1h du matin, jusqu’à 2h vendredi et samedi.