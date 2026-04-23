Les concerts de Céline Dion font bondir les réservations hôtelières du côté de Nanterre

Recevoir Céline Dion, c’est un peu comme des petits Jeux Olympiques pour les hôteliers et commerçants d'Ile-de-France, et notamment du secteur de Nanterre, où se tiendront les 16 concerts (tous complets) de la diva québécoise pour son grand retour sur scène, en septembre et octobre prochains à la Paris La Défense Arena.

Près de 500 000 spectateurs sont attendus durant la période et les réservations ont bondi de 900% sur un an dans le chef-lieu des Hauts-de-Seine, selon SiteMinder, avec également +400% de réservations dans les établissements autour de la Défense.

Entre 300 et 500 millions d’euros de retombées économiques sont espérés, entre billetterie, hôtellerie, restauration et commerces, notamment grâce aux fans étrangers, qui devraient représenter un tiers des visiteurs, capables de dépenser six fois plus qu’un Francilien.

A titre de comparaison, les quatre concerts de Taylor Swift à Paris en 2024 ont généré entre 150 et 180 millions d’euros, et les trois shows de Beyoncé au Stade de France auraient rapporté environ 250 millions d’euros. Et comme ce format permet aussi d’amortir les coûts de production, on devrait voir de plus en plus de “résidences” de ce type à l’avenir.

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