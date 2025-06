Un grand repas solidaire revient à Paris avec cuisine, musique et engagement au menu !

Après une première édition qui avait fait le plein à Césure en 2024, le banquet « Les Coudes sur la tables » revient installer ses tréteaux devant l’Académie du Climat le 8 juin. Les partenaires de cette belle initiative pour donner à manger à des personnes dans le besoin restent les mêmes (La Chorba, Le RECHO, Des Etoiles et des Femmes, Yes We Camp, La Communauté Ecotable x Chez Ghada et Les Petites Cantines) mais le déroulé change complètement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Yes We Camp (@yes_we_camp)

Vous pouvez venir dès 9h pour confectionner les raviolis qui seront servis à midi aux 400 convives du banquet. La moitié de ceux-ci sont des bénéficiaires de l’aide alimentaire invités par les associations et l’autre moitié c’est vous ! La réservation est fortement conseillée et prix libre (mais ne soyez pas radin !)

Outre le repas, la journée va comprendre aussi des rencontres avec les associations d’aide (et les solutions pour s’engager) mais aussi de la musique assurée par des DJ set de Petrouchka et Nightchou et des performances par les punks circassiens du Cirque Électrique.

© Mairie de Paris L'hôtel Serpollet dans le 20e

Cette année, le banquet s’inscrit dans la Fête de l’alimentation solidaire, organisée du 7 au 14 juin par la Ville. Au programme : des conférences (sur la nourriture genrée, sur l’agroécologie…), un prix de la restauration collective et l’inauguration de la Fabrique de l’alimentation durable au sein de l’hôtel industriel Serpollet, fraichement rénové.

Quand ? le 8 juin de 9h à 18h30

Où ? Place Baudoyer, Paris 4e

Réservation ici