Les incroyables sushis brestois accostent à Paris

Xavier Pensec et Mika Kobayashi cuisinent pour 10 dates exclusives chez Midi-Minuit

Depuis qu’il s’est attablé chez Hinoki, Alain Ducasse chante urbi et orbi les louanges des sushis servis à ce comptoir de poche installé depuis 2008 dans une petite rue du centre de Brest. En 2025, le Monégasque décide que les Parisiens ont aussi le droit de goûter aux bombes iodées chantournées sous leurs yeux par Xavier Pensec, épaulé par son épouse Mika Kobayashi. Il invite donc le couple à s’installer derrière le comptoir du Midi-Minuit pour une résidence exclusive du 24 septembre au 5 octobre.

La régate en dix escales va convier des poissons d’exception dûment choisis chez la poissonnerie Viot et maturés dans les règles de l’art, des coquillages plus bretons que Guirec Soudée, mais aussi des assiettes de Christophe Saintagne et Robin Schroeder, chefs du Ducasse Baccarat (comme le granité de homard à la rose). Un moment exceptionnel à prix conséquent : 250 € hors boisson.

Quand ? du 24 septembre au 5 octobre
Où ? 11 place des États-Unis, Paris 16e
Réservation ici

