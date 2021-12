Les libraires parisiens vous donnent leurs conseils pour Noël

Quand l'inspiration nous fait défaut à l'approche du réveillon, c’est souvent vers eux qu’on se tourne. Mais les libraires, c'est comme tout, il faut savoir trier. Un mauvais conseil, une mauvaise bifurcation entre deux rayons, et paf, vous repartez sous le bras avec les mémoires de Bill du Bigdil ou ce roman de science-fiction racontant les exploits d’un joueur de tennis français en finale d’un tournoi du Grand Chelem. Pour vous éviter les impairs, on s’est tourné vers certaines de nos librairies parisiennes favorites afin qu’elles nous filent, sous le manteau, un de leurs coups de cœur du moment. Bref, voici cinq livres pour éviter les malaises sous le sapin.

Le coup de cœur de Nicolas des Mots à la Bouche

Carmen Maria Machado, Dans la maison rêvée, Editions Christian Bourgois

“Et si, pour changer, on vous proposait un livre qui fait peur pour Noël ? Publié cet été aux éditions Bourgois, Dans la maison rêvée de l’écrivaine américaine Carmen Maria Machado a été pour nous un éblouissement littéraire. Explorant les frontières de la fiction, l’autrice fait le récit – extrêmement rare en littérature – de son histoire avec « la femme de la maison rêvée », qui, après la passion initiale, va se faire de plus en plus menaçante, jusqu’à devenir carrément terrifiante. Chaque chapitre emprunte à un genre littéraire différent, à la manière d’un roman sentimental, d’un texte érotique, d’une classification des contes de fées, d’une chanson pop, d’un livre dont vous êtes le héros… Ce qui permet d’explorer toutes les formes de l’emprise et de la violence conjugale. Ecrit des années après les faits, c’est enfin le récit salvateur d’une reconstruction, et d’une paix retrouvée.”

Les Mots à la Bouche, 37 rue Saint-Amboise, 11e. Tous les jours, de 10h30 à 19h30.

© Editions Christian Bourgois

Le coup de cœur d’Elodie de la librairie Ici

Paul McCartney : paroles et souvenirs de 1956 à aujourd'hui, Buchet Chastel

“Les paroles de mes chansons […] révèlent sans doute bien plus de choses que n’importe quel ouvrage consacré aux Beatles”

“Paul McCartney n'avait jamais écrit d'autobiographie, et pour cause, il a passé sa vie à la tisser au creux de ses chansons. Généreux en anecdotes, impressions et archives personnelles, depuis ses débuts à Liverpool jusqu'aux Wings et sa carrière solo (de sa mère à la reine d'Angleterre), l'éternel bassiste des Beatles commente une à une chacune de ses chansons, nous confiant les clés de son univers, et ce qui l'a façonné. Tout le génie créatif de Sir Paul McCartney recueilli dans un coffret de prestige. C’est imaginer déguster une tasse de thé auprès de l’artiste ou s’asseoir discrètement dans un coin des studios Abbey Road et entendre avant tout le monde les premières notes de Let It Be. Frissons garantis !”

Librairie Ici, 25 boulevard Poissonnière, Paris 2e. Du lundi au samedi, de 10h à 20h.

© Les Editions Buchet Chastel

Le coup de cœur de Déborah de la Librairie Gourmande

Victor Coutard, Nouvelles Auberges - Cuisine de campagne, Editions Tana

“Le journaliste est parti à la rencontre de cette nouvelle génération, et nous fait découvrir huit établissements comme le Petit Hôtel du Grand Large à Quiberon ou l’auberge du Vert Mont dans les Flandres. Pour chacun, une présentation du lieu, des recettes et deux focus produits/producteurs : pigeon farci, sauce aux baies fermentées ; consommé de murène, carpaccio de poisson et huile de géranium ou encore cou de porc braisé, lait à la sauge sauvage… Le futur de la gastronomie s’écrit dans cette cuisine réellement ancrée dans les territoires, basée sur les saisons et la connaissance des produits de cette nouvelle génération de chef(fe)s et on adore !”

La Librairie Gourmande, 92 rue Montmartre, Paris 2e. Du lundi au samedi, de 11h à 13h45, puis de 14h45 à 18h45.

© Tana Editions

Le coup de cœur de Maxime de la Musardine

Giovanna Casotto, Les Pin-up de Giovanna Casotto, Dynamite

“Depuis ses débuts dans la bande dessinée érotique, au tournant des années 1990, Giovanna Casotto fascine. Parce qu’elle est une femme, et que les femmes sont rares dans ce domaine. Parce qu’elle se dessine elle-même dans ses histoires, ajoutant l’ambiguïté de l’autoportrait à l’érotisme sans fard de ses scénarios. Mais aussi pour son style séduisant, reconnaissable à ses nuances de noir et blanc subtilement contrastés et rehaussées de touches de couleur. Une autrice de cette envergure méritait bien qu’on revienne sur son travail. Ce beau livre riche de près de 200 dessins est accompagné de dossiers sur la carrière de Giovanna Casotto et sur sa méthode de travail.”

La Musardine, 122, rue du Chemin-Vert, Paris 11e. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h.

© Dynamite

Le coup de cœur de Philippe le Libraire

Dominique Grange, Jacques Tardi, Elise et les nouveaux partisans, Delcourt

“À 75 ans, Jacques Tardi et Dominique Grange nous offrent un récit autobiographique, bien plus pertinent (et concis !) que ceux de la nouvelle génération. Le récit du parcours militant ultra-gauchiste, propre à leur génération pré & post-Mai 68, témoigne d'une époque en crise (guerre d'Algérie, contestations sociales, bouleversements des mœurs) qui va disparaître avec ceux qui l'ont vécue. Le concept (qui est celui, depuis MAUS, que la petite histoire rejoint la grande) est, une fois de plus après les semi-fictions autour de la grande guerre et la trilogie du Stalag, magnifié par le génie de Tardi auquel s'ajoute le juste regard de Grange sur sa jeunesse mouvementée."

Philippe le Libraire, 32 rue des Vinaigriers, Paris 10e. Tous les jours (sauf le mardi), de 11h11 à 14h14 et de 15h15 à 19h19.