Les meilleurs resorts all-inclusive en Europe à réserver pour l'été 2026

Un all-inclusive accessible qui ne lésine pas sur l'intimité ? Ce refuge adults only face à la mer sur l'île Blanche coche toutes les cases. Restaurants gastronomiques, spa ultra-relaxant, trois piscines spectaculaires et une plage abritée : le cocktail parfait pour des vacances baléares au top. Pour encore plus d'exclusivité, l'upgrade Signature Level donne accès à des avantages VIP, dont l'entrée à des événements locaux privés.

3. Alpinresort Sport & Spa Saalbach, Autriche

Les amateurs de sensations fortes sont au bon endroit : ce resort alpine adults only quatre étoiles est à deux pas des pistes de ski en hiver et des sentiers de randonnée en été. Après l'effort, cinq saunas, des piscines intérieures et extérieures chauffées et un restaurant aux saveurs locales généreuses assurent une récupération en bonne et due forme.

4. Zoetry Mallorca

Pour une escapade tout en raffinement, ce boutique-resort loge dans un magnifique manoir mallorquin entièrement rénové, à deux pas des criques de sable d'Es Trenc. Lits à baldaquin, soins spa généreux, piscines étincelantes et cuisine étoilée Michelin signée par un chef majorquin : l'all-inclusive dans ce qu'il a de plus élégant.

5. Regnum The Crown

Membre du groupe hôtelier haut de gamme Regnum, ce tout nouveau resort en bord de mer place le bien-être et la longévité au cœur de son concept. Vastes suites et villas, service de butler et rooftop piscine adults only d'un côté, de l'autre, les familles seront conquises par l'immense parc aquatique, le kids club et une offre gastronomique vertigineuse, de la cuisine pan-asiatique au péruvien.

6. Creta Maris, Grèce

Ce resort aux allures de village, à deux pas de l'animation nocturne d'Hersonissos, incarne à merveille la fameuse filoxenia crétoise, cet art de l'accueil qui fait la réputation de l'île. Quinze piscines extérieures, un parc aquatique, un spa, un cinéma en plein air et sept restaurants capables de satisfaire les palais les plus exigeants : un all-inclusive crétois qui a tout d'un grand.

7. Iberostar Selection Lagos, Algarve

Les familles qui font attention au budget, c'est pour vous. Ce resort de 220 chambres face à l'Atlantique est idéalement posé près du vieux Lagos, l'un des plus beaux de l'Algarve. Deux restos bien choisis, des piscines rien que pour les enfants et des activités à la pelle : des vacances en famille réussies, sans exploser le compte en banque.