Les meilleurs resorts all-inclusive en Europe à réserver pour l'été 2026

[category]
[title]
Les meilleures adresses à réserver pour l'été 2026, pour tous les budgets.
Une margarita de plus ? Allez-y, c'est compris dans le prix. Les hôtels all-inclusive ont la cote en ce moment, et franchement, on comprend pourquoi : activités à volonté, cadre de rêve, zéro stress sur la note. Fini l'image du resort cheap et criard, aujourd'hui, les all-inclusive adults only jouent la carte du design, des équipements haut de gamme et un hébergement de qualité. Grèce, Portugal, Espagne… on a fait le tour des meilleures adresses réservées aux adultes en Europe, pour tous les budgets. Des resorts spa baignés de soleil parfaits pour les amoureux aux hôtels de plage familiaux débordant d'activités, en passant par les bonnes affaires qui ne sacrifient pas la qualité : voilà notre sélection.
Menus signés par des chefs décorés, huit bars élégants et une cascade d'avantages premium : à l'Ikos Andalusia, on vit vraiment la belle vie. Ce resort spa en bord de mer s'étend sur la Costa del Sol ensoleillée, avec neuf piscines, une plage de sable fin et des activités à volonté pour dépenser toute cette énergie.
Les amateurs de sensations fortes sont au bon endroit : ce resort alpine adults only quatre étoiles est à deux pas des pistes de ski en hiver et des sentiers de randonnée en été. Après l'effort, cinq saunas, des piscines intérieures et extérieures chauffées et un restaurant aux saveurs locales généreuses assurent une récupération en bonne et due forme.
Pour une escapade tout en raffinement, ce boutique-resort loge dans un magnifique manoir mallorquin entièrement rénové, à deux pas des criques de sable d'Es Trenc. Lits à baldaquin, soins spa généreux, piscines étincelantes et cuisine étoilée Michelin signée par un chef majorquin : l'all-inclusive dans ce qu'il a de plus élégant.
Membre du groupe hôtelier haut de gamme Regnum, ce tout nouveau resort en bord de mer place le bien-être et la longévité au cœur de son concept. Vastes suites et villas, service de butler et rooftop piscine adults only d'un côté, de l'autre, les familles seront conquises par l'immense parc aquatique, le kids club et une offre gastronomique vertigineuse, de la cuisine pan-asiatique au péruvien.
Ce resort aux allures de village, à deux pas de l'animation nocturne d'Hersonissos, incarne à merveille la fameuse filoxenia crétoise, cet art de l'accueil qui fait la réputation de l'île. Quinze piscines extérieures, un parc aquatique, un spa, un cinéma en plein air et sept restaurants capables de satisfaire les palais les plus exigeants : un all-inclusive crétois qui a tout d'un grand.
Les familles qui font attention au budget, c'est pour vous. Ce resort de 220 chambres face à l'Atlantique est idéalement posé près du vieux Lagos, l'un des plus beaux de l'Algarve. Deux restos bien choisis, des piscines rien que pour les enfants et des activités à la pelle : des vacances en famille réussies, sans exploser le compte en banque.
Palmiers, lac artificiel et petite crique privée : le décor est planté. Ce resort familial mise tout sur l'animation ; kids clubs en pagaille, soirées bien remplies et restaurants pour tous les goûts. Le tout à deux pas du port animé de Paphos. Bref, personne ne s'ennuie.
Situé sur une presqu'île privée à quelques minutes du vieux Corfou, ce resort familial all-inclusive dispose de piscines, d'un sauna suédois et de restaurants gastronomiques proposant cuisine asiatique et fruits de mer. Un cadre soigné, face à la mer.
[category]
[title]
Discover Time Out original video