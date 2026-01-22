Paris sacrée ville la plus romantique d’Europe pour la Saint-Valentin, selon Time Out

Il y a les destinations qui comptent parce qu’elles racontent votre histoire à deux (ou à trois émotions près, situationship incluse), et puis il y a celles qui font le taf toutes seules. Celles où chaque rue ressemble à une carte postale, où les restos s’éclairent à la bougie sans prévenir et où même une balade banale prend des airs de comédie romantique.

La ville la plus romantique d’Europe ? Plot twist qui n’en est pas vraiment un : Paris. Time Out vient de mettre à jour son classement des villes idéales pour une escapade de la Saint-Valentin, et la capitale française arrive tout en haut. La Ville de l’amour qui rafle la mise, qui l’eût cru. Pile pour la Saint-Valentin, le Musée de la Vie romantique rouvrira d’ailleurs ses portes avec une exposition consacrée à Paul Huet, pionnier de la peinture romantique française. Et pour les déclarations d’amour un peu plus frontales, direction le mur des je t’aime, où ces trois mots sont écrits en 250 langues.

Côté dodo, si le compte en banque suit, le Plaza Athénée reste une valeur sûre, avec son décors chic et ses vues sur la Tour Eiffel. Si vous avez besoin d'aide, Time Out a aussi dégainé ses listes des meilleurs hôtels et Airbnbs parisiens. Et si Paris trône en tête, le classement fait aussi de la place à d’autres villes qui font battre les cœurs, comme Vérone, Athènes ou Bergen. La suite est à lire juste en dessous.