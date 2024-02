Les Parisiens ont voté pour le triplement du prix de stationnement pour les SUV

Carte x3 pour les détenteurs de SUV ! Dimanche 4 février au soir, Anne Hidalgo, aka le triple 6 des automobilistes, a dévoilé les résultats de la votation citoyenne du jour. Les Parisiens étaient conviés à se prononcer sur le triplement du prix de stationnement des SUV, ces véhicules dépassant les 1,6 tonne à la pesée. Dans un charivari de concerts de pots d’échappement, on peut l’annoncer : c’est un oui à 54,55 %.

A partir du 1er septembre prochain et après un vote du Conseil de Paris, les possesseurs de SUV – hors résidents, taxis, pros de la santé, artisans et PMR – devront triplement passer à la caisse pour stationner, avec un nouveau tarif à l’heure compris entre 12 et 18 € selon les arrondissements. De quoi, selon l’édile, circonscrire le flux des véhicules les plus polluants et invasifs.

Quid du taux de participation ?

Le hic, c’est le taux de participation, mesuré à 5,68 %. Certes, quasi 80 000 Parisiens ont bougé leur gras pour voter, mais si l’on compare à la votation sur les trottinettes électriques pour laquelle 103 000 personnes s’étaient déplacées, c’est en déclin.

Deux résultats locaux rigolos pour finir : le record de oui est à trouver dans le très bobo 10e arrondissement (76,79 %), et c’est dans le 16e que les opposants à la mesure ont été majoritaires avec 81,95 % de non.