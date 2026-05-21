© La Fondation, Paris | Les plus beaux nouveaux hôtels du monde, selon un prestigieux prix d'architecture

D'un palais perché sur une colline en Inde à un resort enveloppé de formations rocheuses en Arabie saoudite, découvrez cette sélection d'adresses vraiment exceptionnelles.

Pour beaucoup de voyageurs, l'hôtel est la destination. Et franchement, on les comprend. Les établissements d'exception ne manquent pas, des ouvertures qui font parler jusqu'aux adresses centenaires qu'on se transmet comme un secret de famille.

Mais si vous voulez les plus impressionnants, il y a désormais une référence : le Prix Versailles vient de dévoiler sa liste de quinze hôtels flambant neufs ou soigneusement restaurés, tous récompensés pour leur architecture.

Grand palace ou boutique-hôtel confidentiel, bout du monde ou centre-ville, la sélection couvre large, et elle n'est pas avare en coups de théâtre.

Exemple avec The Oberoi Rajgarh Palace. Un ancien fort perché sur une colline dans le parc national de Panna, en Inde. Vieux de 350 ans, il accueille aujourd'hui villas, suites et chambres, plus un restaurant en bord de lac qui mérite à lui seul le déplacement. Et pour les amateurs de sensations fortes : des safaris pour voir des tigres organisés depuis l'hôtel.

Desert Rock Resort joue une autre carte. Sa silhouette organique émerge directement des montagnes du Hedjaz, en Arabie saoudite, comme si l'architecture avait poussé là naturellement. Les détails intérieurs reprennent les mêmes plis rocheux et il y a une piscine avec vue sur les sommets, pour ceux qui ont besoin d'être convaincus.

La liste complète, dont un hôtel parisien, est juste en dessous.

Les plus beaux hôtels du monde selon le Prix Versailles