Les plus beaux nouveaux musées du monde en 2026, selon un prestigieux prix d'architecture

Des institutions en Chine, au Japon, en Ouzbékistan et ailleurs figurent au palmarès de cette année – découvrez-les ci-dessous.

Les musées ne se résument pas aux œuvres d'art et aux artefacts qu'ils abritent, parfois, c'est le bâtiment lui-même qui vaut le voyage. Le guide que Time Out vient de publier sur les musées incontournables du monde met en lumière de véritables prouesses architecturales, du Rijksmuseum d'Amsterdam et son style néo-Renaissance au Musée du Futur de Dubaï et sa forme d'œuf.

Si beaucoup de ces institutions de renommée mondiale existent depuis des années, 2026 réserve son lot de nouveaux musées à ne pas manquer, du spectaculaire V&A East londonien au monumental Grand Musée égyptien aux portes du Caire, mais sept nouveaux projets seulement viennent de décrocher le titre de « plus beaux du monde », selon le Prix Versailles.

Qu'est-ce que le Prix Versailles ?

Le Prix Versailles est un prestigieux prix annuel d'architecture et de design qui récompense les projets les plus remarquables à travers le monde, des aéroports et hôtels aux stades. Son palmarès des musées distingués en 2026 rassemble des institutions en Chine, au Japon, en Ouzbékistan et ailleurs.

Quels musées ont reçu le Prix Versailles en 2026 ?

Le Zayed National Museum d'Abou Dhabi, que Time Out a désigné parmi les meilleures nouvelles expériences à vivre en 2026, figure au palmarès du Prix Versailles. Niché dans le quartier culturel de Saadiyat, il abrite plus de 1 500 artefacts et emmène les visiteurs dans un voyage à travers l'histoire des Émirats arabes unis, depuis l'aube de la civilisation.

Avec ses imposantes structures d'acier qui s'élancent au-dessus des jardins environnants, le bâtiment évoque les ailes d'un faucon (une référence à l'identité culturelle émiratie) et a été conçu par l'éminent architecte britannique Lord Norman Foster. Le palmarès compte également le Xuelei Fragrance Museum, le plus grand du monde en son genre, dont l'architecture rappelle une collection de flacons de parfum. Y figure aussi le Lost Shtetl Museum à Šeduva, en Lituanie, consacré à l'histoire de la communauté juive locale, et dont la silhouette évoque un village futuriste aux lignes épurées.

Les plus beaux musées du monde selon le Prix Versailles

Zayed National Museum, Émirats arabes unis

Science & Technology Museum, Chine

Xuelei Fragrance Museum, Chine

MoN Takanawa : The Museum of Narratives, Japon

Lost Shtetl Museum, Lituanie

National Medal of Honor Museum, États-Unis

Islamic Civilization Center, Ouzbékistan

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