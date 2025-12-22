Les projets architecturaux qui vont redessiner Paris en 2026

Alors que la Tour Montparnasse va entamer sa mue et que le Palais de la Découverte ou le Musée de la Vie romantique rouvrent, Paris voit en 2026 surgir de nouveaux bâtiments ou l’aboutissement de rénovations de longue haleine.

La Tour Triangle

© Antoine Besse

Dessinée par l’agence des architectes suisses Herzog et de Meuron (qui a signé le stade olympique de Pékin), la Tour Triangle va afficher 42 étages et dominer de ses 180 mètres le parc des Expositions (soit la 3e tour la plus haute derrière celles d’Eiffel et de Montparnasse). Si on peut se questionner sur la pertinence d’un gratte-ciel vitré de 91 000 m² à rafraîchir dans un contexte de réchauffement climatique, reconnaissons qu’il donne un cachet très Blade Runner à ce coin du 15e. Outre des bureaux, la tour va abriter un hôtel et, aux derniers niveaux, une salle d’observation pour les Instagrammeurs. Le futur, quoi.



Où ? 1, place de la Porte-de-Versailles, Paris 15e

Bergère X Paris

© Bergere X Paris

Après des années de travaux, l’ancien temple de la finance balzacienne renaît. Ce vaste îlot a été construit en 1878 par Édouard Jules Corroyer pour le Comptoir national d’escompte (avant de devenir un siège de la BNP). Le bâtiment, dont la façade et l’impressionnante verrière suspendue à 17 m se trouvent inscrites aux monuments historiques, va devenir un lieu hybride de 26 000 m² comme le XXIe siècle les affectionne : bureaux, auditorium, restaurants, club de sport, atelier de réparation de vélos, toit-terrasse… Le tout HQE.



Où ? 14 rue Bergère, Paris 9e

Hôtel Louis Vuitton

© Antoine Besse

Pour l’instant dissimulé derrière un échafaudage en malle géante, le premier hôtel Louis Vuitton au monde devrait ouvrir en 2026 du 103 au 111 avenue des Champs-Élysées. Une surface de 6 000 m² sur six étages rénovés par l’architecte Philippe Barthélémy comprenant un spa de 1 500 m² en sous-sol, un restaurant gastronomique, une boutique, un espace d’exposition et une suite en triplex avec vue sur l’Arc de Triomphe. Et si vous traversez la rue Bassano, vous arrivez sur l’imposante boutique Art déco… Louis Vuitton.



Où ? 103-111 avenue des Champs-Élysées, Paris 8e

Le Parc de la Villette agrandi

© Jérémie Dru – Carrière Didier Gazeau

« Y a un peu plus, je vous le mets quand même ? » Le parc de la Villette, dont les 55 ha le plaçaient déjà comme le plus vaste espace vert de Paris, va se voir doté d’un bonus de 1,5 ha au printemps. Entre la Grande Halle et le bassin du Rouvray (à l’ouest), des anciens hangars réhabilités vont devenir la nouvelle Ferme de la Villette et le Champ des Oiseaux, des espaces de sensibilisation à la biodiversité.



Où ? 211 av. Jean-Jaurès, Paris 19e