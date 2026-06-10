Les sneakers que tout Paris s’arrache débarquent au Ballet de l’Opéra de Paris

Les sneakers qu’on a vues passer des sentiers de montagne aux trottoirs parisiens s’invitent désormais dans un décor beaucoup plus inattendu : les coulisses du Ballet de l’Opéra de Paris.

Celles et ceux qui suivent de près les sorties sneakers auront sans doute remarqué que Salomon a sorti plusieurs paires inspirées du monde des ballerines, notamment lors de sa collaboration avec la créatrice Sandy Liang. Plutôt connue pour ses chaussures, vêtements et accessoires pensés pour le grand air, la marque vient de se rapprocher un peu plus des parquets de danse en annonçant devenir l’équipementier officiel du Ballet de l’Opéra national de Paris à compter de la saison 2025-2026.

« Pendant trois saisons, les 154 danseurs et danseuses du Ballet seront équipés par Salomon pour accompagner les différentes phases de leur pratique quotidienne : échauffements, entraînements, répétitions, récupération et déplacements », explique le communiqué de presse envoyé ce 10 juin pour annoncer ce « partenariat inédit entre culture de la performance et excellence artistique ».

Si, à notre connaissance, Salomon ne propose (pour l’instant ?) ni pointes ni tutus, les danseurs seront équipés de chaussures de training, vêtements techniques et accessoires conçus pour la performance afin de les accompagner « dans les différentes phases de leur activité ».

Car, comme l’explique Guillaume Meyzenq, président et CEO de Salomon : « Le Ballet de l’Opéra national de Paris incarne une forme rare de performance : exigeante, précise, silencieuse, construite dans la répétition et l’engagement quotidien. Chez Salomon, nous reconnaissons cette même culture de l’effort auprès de nos athlètes. Ce partenariat est une rencontre naturelle entre deux univers liés par le mouvement, la discipline et la recherche de l’excellence. »

Décrite par la marque elle-même comme « inattendue et singulière », cette collaboration suggère néanmoins à quel point Salomon a su s’inscrire dans le paysage parisien, et continue de le faire.