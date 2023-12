Les soirées qui vont réchauffer les pistes de danse au mois de décembre 2023 (hors nouvel an)

Ça y est, la quille approche à grands entrechats pour 2023 ! Si le nouvel an phagocyte souvent l’actualité dansante de l’ultime mois de l’année, tout décembre est en réalité garni d’une tripotée de guinches à haute teneur festive. On vous en a listé une dizaine, slalomant autant du côté de la techno, du reggaeton 2.0 que du hip-hop old school. De quoi s’échauffer en attendant le grand saut en longueur vers 2024.

Classics Only au Gibus

Les Classics Only, vous commencez à les connaître. Depuis huit ans, le collectif Casabey fait fonctionner à fond les ballons la DeLorean du hip-hop, ambiançant ses ouailles avec sa formule maintes fois éprouvée : de la musique rap et R&B antérieure à 2006 et des sons afrobeats ou amapiano de maintenant. Ce mois-ci, ça se passe au Gibus, pour une date bonne à vous faire suer vos calories de fête en avance.

Quand ? vendredi 1er décembre 2023, à partir de 23h.

Où ? 18 rue du Faubourg-du-Temple, Paris 11e.

Combien ? à partir de 15 € (Billetterie ici).

© Damien Paillard

Dure Vie à la Machine du Moulin Rouge

Auteur du tube techno de l’été dernier avec Skrillex (“Fine Day Anthem”), le producteur allemand Boys Noize, toujours au taquet après son heure de gloire au tournant des années 2010, vient remonter les compteurs de la Machine du Moulin Rouge le 1er décembre, pour la résidence de Dure Vie. Aussi sur le dépliant : le Berlinois Taube, signé sur Boys Noize Records, la nouvelle sensation de la techno française Vanille ou le collectif Pimp My Ride. Attention aux excès de vitesse !

Quand ? vendredi 1er décembre 2023, de minuit à 6h.

Où ? Machine du Moulin Rouge, 90 boulevard de Clichy, Paris 18e.

Combien ? à partir de 16,83 € (Billetterie ici).

© infininegatif / La Machine du Moulin Rouge

La Créole à la Machine

La Machine, prépare-toi, La Créole revient mettre le vaudou chez toi ! Le 8 décembre, le collectif honorant les cultures du métissage revient se mettre en quatre dans la salle de Pigalle. Ce qui nous attend pour cette Créole de Noël ? Encore et toujours mille et une sonorités entre afro, trance, techno ou dancehall avec les sets de Tatyana Jane, Noia, Cheetah ou le résident Sylvere.

Quand ? vendredi 8 décembre, de minuit à 6h.

Où ? Machine du Moulin Rouge, 90 boulevard de Clichy, Paris 18e.

Combien ? à partir de 17,96 € (Billetterie ici).

© Fanny Viguier

Belaria au Badaboum

Il s’en est passé des choses pour Belaria depuis le lancement de sa résidence au Bada il y a deux ans ! Du statut d’espoir, elle est devenue aujourd’hui un solide blaze de la scène hexagonale, ravageant les fosses avec son style mixant EBM, dark disco, acid et autres genre en -wave. Pour son départ, le club lui file un week-end complet où elle a invité ses parrains musicaux, le maître de l’EBM David Carretta et le maître de l’électroclash The Hacker et l’Allemande Dr. Rubinstein et ses vinyles acidifiés. Belariaboum !

Quand ? vendredi 8 et samedi 9 décembre 2023, à partir de 23h30.

Où ? Badaboum, 2 bis rue des Taillandiers, Paris 11e.

Combien ? à partir de 13, 49 € (billetterie ici).

© Romain Guédé / Badaboum

La Culottée à la Station

Voilà l’une des dernières soirées immanquables avant d’aller enfiler votre pull moche de Noël ! Vendredi 22 décembre, la Station héberge un nouveau cru de la Culottée, noce queer (en partie) devenue culte sous ces latitudes. Pour s’occuper de la bande-son de ce réveillon en famille, la Culottée a invité Levon Vincent, vétéran américain aux flèches house techno chargées en infrabasses, l’éternel complice Nicol – il était là lors des premières Culottée il y a dix ans –, et un B2B entre les résidents Ceyda Yagiz et Trusspe.

Quand ? vendredi 22 décembre 2023, de minuit à 7h.

Où ? La Station, 29, avenue de la Porte-d’Aubervilliers, Paris 18e.

Combien ? à partir de 14,84 € (billetterie ici).

© TITOUAN MASSÉ Station Nord

A la volée, d’autres soirées à poncer

Pour celles et ceux qui ont la fibre défricheuse, vous embarquerez à Petit Bain le 1er décembre pour la nouvelle soirée Professeurs Promesse, en collab avec Baby Pantera pour un flirt latino. Dans la même veine, le 9, le collectif reggaeton 8.0 Perreo Supremo mettra un petit coup de toaster sur la piste de la Machine. Enfin, si un passage au FVTVR (sous le Wanderlust) le 7 pour la teuf Griffes d’Anges B2B Jeudi OK ne devrait pas vous faire de mal, le 22, la Darude célébrera à la Machine son quinquennat pro-eurodance.