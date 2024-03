Les Trinqueuses, un salon des vins 100% féminin

Il y avait déjà un salon des vins italiens, nature ou de copains mais, croyez-le ou non, il manquait un salon 100 % féminin ! Ce 8 mars apparaît donc comme la date idéale pour annoncer Les Trinqueuses, le premier salon dédié aux vigneronnes qui se tiendra le 13 avril à Ground Control.

Derrière cette belle idée on trouve Léa Blanchemanche, directrice de Ground Control ; Charlène Montecinos sommelière à la Communale et Alexandra Guichard, agente (et fille) de vignerons. Un trio sont bien décidé à montrer que le milieu du vin n’est plus réservé aux hommes (souvenons-nous qu’on pouvait lire « interdit aux dames » à l'entrée de la cuverie de la Romanée-Conti à la fin du siècle dernier…)

30 vigneronnes invitées

Au programme de cette journée sans patriarcat ni sulfites ajoutés ? Une trentaine de vigneronnes venues de toutes les régions vont présenter leurs vins comme l’arbois nature de Marie Bourdon, le roussillon à plusieurs mains des Gypsy Queen ou les crus alsaciens solaire de Sylvie Spielmann.

Entre deux explorations de terroir, il sera possible d’assister à des tables rondes sur des sujets forts comme la place des femmes dans la gastronomie ou les VSS dans le milieu du vin. Et enfin, à la nuit tombée, la dégustation s’enrichira de notes de musique et de touches de bamboche avec un concert électro de Camion BipBip et un DJ set. Histoire de se dégourdir les (verres à) pieds.

Quand ? le 13 avril 2024 de midi à minuit

Où ? Ground Control 81 Rue du Charolais, Paris 12e



Combien ? 12€

Réservation