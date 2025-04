Les villes d’Europe les moins (et les plus) chères pour manger et boire, classées

Même en arrêtant vos billets et votre logis bien en amont, une dépense demeure tapie dans l’ombre, prête à faire flamber l’ardoise : le boire et le manger. Car enfin, que serait une villégiature sans croissant starifié ou apéritif orangé siroté au zénith ? Fort heureusement, la maison Omio s’est penchée sur la question et a passé au crible les tables d’Europe, histoire de dénicher les cités où festoyer sans hypothéquer sa cassette. Passés au tamis : le coût d’un repas, d’un café moussu ou d’une bière du cru. Résultat : quelques escales fort ragoûtantes.

En tête du palmarès des escales parcimonieuses : Pristina, au Kosovo. Là-bas, on festoie pour une bouchée de pain – comptez en moyenne 4,18 £ (environ 4,90 €) le repas, 1,67 £ (1,95 €) la bière, et 1,02 £ (1,20 €) le cappuccino, ridicule dans sa modicité. Seule entorse au trône : Minsk, en Biélorussie, où la mousse locale s’affiche à 94 pence (1,10 €). Qu’importe : les dix premières cités du classement proposent toutes de quoi sustenter l’estomac pour moins de 10 £ (11,70 €).

À l’autre bout de l’échiquier, Oslo décroche la palme du gouffre financier. À la carte : 20,30 £ (23,75 €) pour se nourrir, 8,83 £ (10,33 €) la bière, 3,70 £ (4,32 €) la tasse de café – un contraste plutôt corsé, non ? Suivent de près Vaduz, Reykjavik, Copenhague et Berne, pour un top cinq où dîner rime avec banqueroute. La suite ? Juste en dessous, avec les cités les plus chiches… et les plus ruineuses.

Voici la liste des villes les plus abordables et les plus chères d’Europe pour se sustenter et s’hydrater

Les villes les plus économiques pour manger et boire

Pristina, Kosovo Sarajevo, Bosnie-Herzégovine Skopje, Macédoine du Nord Chișinău, Moldavie Minsk, Biélorussie Podgorica, Monténégro Prague, Tchéquie Budapest, Hongrie Sofia, Bulgarie Tirana, Albanie

Photo de Mario Heller sur Unsplash Pristina, Kosovo

Les villes les plus onéreuses pour manger et boire

Oslo, Norvège Vaduz, Liechtenstein Reykjavik, Islande Copenhague, Danemark Berne, Suisse Monaco Dublin, Irlande Helsinki, Finlande Amsterdam, Pays-Bas Luxembourg, Luxembourg