L’ex-DA de Concrete organise une maousse teuf techno dans un ancien fort militaire

Troisième mue de la saison pour Mutant. La résidence du shaman de la scène électronique parisienne Brice Coudert (Concrete, Dehors Brut, Underscope, c’est lui) et du tourneur Pedro Booking triple la mise le 11 octobre à Point Fort, ce lieu culturel installé dans un ancien fort militaire à Aubervilliers. Le concept de Mutant ? Présenter des artistes qui secouent les scènes techno, trance et bass music et questionnent le sens de la fête. Le tout sur deux salles et un format goûter qui s’éternise (14h-00h30).

Pour cette dernière de l’année 2023, Mutant donne une carte blanche à Mama Told Ya, le label de la productrice vedette de la techno parisienne Anetha. La cheffe de meute sera accompagnée du très éclectique Brit Benjamin Damage mais aussi de la Russe Less Distress, dont les sets mixent techno froide et flèches mi-tribales mi-tripantes. Autres noms sur le flyer : Spekki Webu et sa techno galopante sous infrabasses, et Nebuchadnezzar, « l’un des secrets les mieux gardés de la mental techno moderne », dixit Brice.

Quant à la scène bass music sous le chapiteau, elle verra se succéder la résidente Rinse Ojheelo, avec son style mi-rave mi-caribéen, l’Anglais Hodge, star du label de Bristol Livity Sound, ou la Française Célélé, qui fait flirter le breakbeat avec la techno ou l’afrobeat. Pour une dernière transe avant l’hibernation, Mutant semble être le bon plan qu’il vous faut.

Quand ? Samedi 21 octobre 2023, de 14h à 00h30.

Où ? Point Fort, 174 avenue d’Aubervilliers, 93300 Aubervilliers.

Combien ? A partir de 13 €.