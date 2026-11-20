La plus grosse collection de photos de Daft Punk jamais vue : c’est la promesse de l’exposition Around the World, qui démarre ce vendredi 20 novembre (jusqu’à dimanche) dans une galerie située rue Bailly, dans le 3e arrondissement. A voir sur 500 m2 : une soixantaine de clichés réalisés par neuf photographes de presse du monde entier qui ont croisé la route de Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo entre 1995 et 2007, lors de différentes tournées promo en France, au Japon ou aux Etats-Unis.

On y trouvera donc des photos rares des Daft démasqués à leurs débuts, avant de voir apparaître les robots, mis en scène à travers différents clichés pris au moment de la sortie de Discovery, leur deuxième album en 2001. Dans la sélection, on les voit en backstage avant une cérémonie de remise de prix, poser dans les rues de Los Angeles, ou sortir casqués du métro à Tokyo.

Mais on trouve aussi des photos plus surréalistes, avec les Daft allongés sur des transats au bord d’une piscine avec des cocktails, lisant Le Parisien dans une laverie, ou à table devant le juke-box d'un bar PMU, café à la main. Une expo à visiter sans tarder !

Quand ? du vendredi 20 au dimanche 22 novembre 2026, de 10 h à 19 h.

Où ? 5-9 rue Bailly, Paris 3e.

Combien ? 10 €. Billetterie ici.