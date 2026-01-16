L’histoire d’amour entre A$AP Rocky et Paris en cinq dates clés

Entre A$AP Rocky et Paris, c’est une histoire d’amour qui dure, n’en déplaise à Rihanna. Le rappeur de Harlem, qui avait été accepté comme vendeur chez Hermès quand RCA/Sony lui a proposé un contrat de 3 millions de dollars il y a quinze ans, est tout aussi fan de mode que de musique, et il revient donc régulièrement nous rendre visite.

A l’occasion de la sortie de son nouvel album Don’t Be Dumb, produit par un casting de folie entre Pharrell Williams, Madlib ou Metro Boomin, voici un petit récap de la chronologie parisienne d’A$AP Rocky.

2012 : Quelques mois après avoir signé son contrat record, le rappeur de Harlem passe déjà pas mal de temps à Paris, où il donne un premier concert dans un Social Club plein à craquer en mars 2012, avant le Bataclan au mois de juin, où il livre une prestation d’une quarantaine de minutes qui laisse les fans sur leur faim.

2016 : Alors que mode et rap flirtent de plus en plus serré, A$AP Rocky officialise la liaison en devenant la nouvelle égérie Dior Homme. Pour la première fois, un rappeur devient le visage officiel d'une maison de haute couture parisienne, ouvrant la porte à Travis Scott, Kid Cudi ou Kendrick Lamar dans les années suivantes.

2018 : A Paris pour la Fashion Week en compagnie de Tyler, The Creator, A$AP Rocky tourne avec lui le clip de “Potato Salad” sur le Champ-de-Mars, au volant d’une voiturette de collection, la Ferves Ranger, avec la tour Eiffel en toile de fond.

Shutterstock

2024 : Habitué des premiers rangs des défilés, A$AP Rocky est passé de l’autre côté du podium en juin 2024 avec une collection surprise de sa marque AWGE, intitulée American Sabotage, avec plein de messages politiques dedans. En pleine Fashion Week homme, le défilé a lieu à l'hôtel des Maisons, l'ancienne demeure de Karl Lagerfeld à Saint-Germain-des-Prés.

2026 : Après avoir fait faux bond à ses fans l’an passé à Rock en Seine, A$AP Rocky se rattrapera en 2026 avec d’abord sa présence au Gala des pièces jaunes le 22 janvier à La Défense Arena, avant peut-être, si l’on en croit la rumeur, une (ou plusieurs) dates à l’Accor Arena pour présenter son nouvel album. Affaire à suivre !